Скончался экс-футболист «Ротора» и «Факела»

Бывший нападающий футбольных клубов «Ротор» (Волгоград) и «Факел» (Воронеж) Максим Бондаренко погиб на 45-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «Ротор». Причины смерти не раскрываются.
«С прискорбием сообщаем, что сегодня трагически погиб бывший нападающий нашего клуба Максим Викторович Бондаренко. Ему было 44 года. Спортивный клуб „Ротор“ выражает искренние соболезнования родственникам и близким Максима», — говорится в официальном заявлении пресс-службы волгоградского клуба.
Максим Бондаренко был воспитанником «Ротора», где выступал с 1998 по 2004 год, сообщили в клубе. Позже спортсмен играл за «Факел», калининградскую «Балтику» и «Сахалин» из Южно-Сахалинска. В сезоне-2010/11 розыгрыша Кубка России Бондаренко, будучи игроком «Сахалина», вошел в число лучших бомбардиров турнира: он забил четыре мяча, столько же на счету нападающего московского ЦСКА Сейду Думбия.
Бондаренко завершил профессиональную карьеру в 2013 году. После этого он принимал участие в ветеранских турнирах и занимался тренерской деятельностью.
