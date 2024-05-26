Минфин нашел новый способ получать доходы от средств казны

Министерство финансов России нашло новый финансовый инструмент, который позволит казне получать дополнительные доходы. Федеральному казначейству могут дать право предоставлять системно значимым банкам ценные бумаги взаймы с условием их возврата в определенный срок, следует из инициативы.
«Ведомство (Минфин — прим. URA.RU) хочет дать Федеральному казначейству (ФК) право предоставлять системно значимым банкам ценные бумаги взаймы. По своей сути это сделки прямого РЕПО», — передает данные из документа газета «Известия». При сделках РЕПО (repurchase agreement, договор выкупа) одна сторона получает средства за ценные бумаги, а вторая — активы, использующиеся в качестве обеспечения займа, после чего они возвращаются владельцу, а покупатель бумаг получает свои деньги с процентами назад.
Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал газете, что у Федерального казначейства остаются неиспользованные денежные средства, которые лежат на счете два-три дня (максимум — неделю). За год сумма остатка складывается в один или полтора триллиона рублей. Инициатива — позволить использовать эти деньги.
Банкам уже разрешено продавать Минфину ценные бумаги, однако, если инициативу примут, то Федеральное казначейство сможет дополнительно заработать на подобных сделках. Александр Абрамов отметил, что казначейство сможет дать банку деньги, а взамен взять ценные бумаги, которые бизнес сможет вернуть за дополнительную плату раньше срока.
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