Сможет ли Невзоров* вернуть себе изъятый особняк — мнение адвоката

Журналист Александр Невзоров (признан в России иноагентом и экстремистом) лишился земли и дома в поселке Лисий Нос в Санкт-Петербурге, которые еще недавно пытался безуспешно продать. Суд обратил объект стоимостью 45 млн рублей в доход государства. Адвокат Евгений Тонкий в беседе с URA.RU объяснил, может ли по закону уехавший журналист попробовать вернуть все то, что было нажито непосильным трудом.
Невзоров не скрывает презрения к своей стране и жителям, однако когда дело касается денег, пытается исхитриться, чтобы сохранить их. В 2019 году он переоформил земельный участок в поселке Лисий Нос и расположенный там пентхаус на площади 177 квадратов на жену, а в 2023-м — на тещу. Но это не помогло. Договор купли-продажи признали недействительным, а имущество зачислили на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
По словам адвоката Тонкого, журналисту даже не стоит пытаться что-то доказать: правда не будет на его стороне.
«Учитывая, что Александр Невзоров и его супруга в июле 2024 года Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга признаны экстремистским объединением, вернуть изъятое в доход государства имущество в виде жилого дома и земельного участка не получится.
Тот факт, что права на вышеуказанное имущество были перерегистрированы в 2023 году на тещу Невзорова на основании договора купли-продажи, роли не играет. Такие сделки могут быть оспорены в судебном порядке, что и сделала Прокуратура Санкт-Петербурга.
В силу действующего законодательства Российской Федерации деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), подлежат конфискации.
Для сравнения, при признании лица иностранным агентом у такого лица по общим правилам имущество изъято быть не может. Однако, если при наличии статуса иноагента указанное лицо, например, распространяет фейки об армии и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, в данной ситуации также возможна конфискация имущества», — пояснил адвокат.
Сам же Невзоров пока не комментирует изъятие своих активов. Зато не скупится на потоки яда в адрес России. Ранее он заявлял, что наша страна «в том или ином виде ликвидирована» и к этому «надо отнестись спокойно», также он пообещал никогда не возвращаться в родной Петербург. Впрочем, его там никто особо и не ждет, кроме правоохранительных органов. Журналист объявлен в розыск по уголовной статье, суд заочно приговорил его к восьми годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ.
*Александр Невзоров признан Минюстом РФ иноагентом
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