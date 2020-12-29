Религиовед: Сергий будет вынужден сотрудничать с властями

Отец Сергий может обратиться к сторонникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Бывший схимонах Сергий после задержания будет вынужден взаимодействовать с властями, чтобы не усугублять свое положение. Такое мнение высказал религиовед Роман Силантьев в разговоре с URA.RU.

«Он же опытный уголовник и понимает, что уже поздно шантажировать, что сейчас любая попытка суицида [кого-то из сторонников Сергия] резко надбавит несколько лет к сроку. Как человек хитрый и опытный, будет сотрудничать со следствием и всех сдаст», — отметил эксперт. Он предположил, что Сергий может даже записать обращение к своим сторонникам, чтобы они не препятствовали передачи монастыря РПЦ.

Против бывшего схимонаха Сергия, задержанного в Среднеуральском женском монастыре, возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Ночью его задержали и отправили в Москву. В Среднеуральском монастыре собираются сторонники Сергия. Они ждали митрополита Евгения и не впустили руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерея Евгения Попиченко.