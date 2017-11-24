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24 ноября 2017
20:40  24 ноября 2017 0

Поклонской понравилось хайпить — эксперты отреагировали на заявление депутата по поводу запрета сериала «Сваты»

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Поклонская снова заговорила о кинематографеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что цель запрета сериала «Сваты» на Украине продиктована желанием Службы безопасности Украины (СБУ) «уничтожить нерушимую связь между народами России и Украины». Политологи уверены, что своим заявлением Поклонская просто хочет сохранить свое присутствие в информационном поле. Именно так интерпретировал заявление депутата о запрете «ее любимого сериала», директор NPR Group, политолог Дмитрий Фетисов.

Поклонская не сделала никаких выводов из истории с «Матильдой», несмотря на то, что ее коллеги по партии и Госдуме советовали ей смягчить заявления, считает политолог. «Она продолжает укреплять свой имидж ура-патриота, который появился у нее после крымских событий. Видимо, для этого она решила оседлать направление кинематографа», — заявил Фетисов «URA.RU».

Он уверен, что Поклонская уже очень скоро возьмет новую резонансную тему и будет развивать публичную активность по ней. «Какая это будет тема, пока открытый вопрос», — считает Фетисов.

Поклонская, как и любой обычный человек, следит за событиями вокруг и высказывает свое мнение, полагает политолог Максим Жаров. «Определенные выводы из истории с „Матильдой“ она я думаю сделала, например, о том, что не стоит постоянно высказываться по одной теме», — рассказал Жаров «URA.RU».

Ранее с резким заявлением в адрес СБУ выступил украинский шоумен Владимир Зеленский. Идея о запрете сериала появилась после того, как российскому актеру Федору Добронравову, исполняющему в сериале главную роль, запретили въезд в Украину на три года.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
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