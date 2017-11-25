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25 ноября 2017
21:32  25 ноября 2017 0

Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку сериала «Сваты» и послал всех «злодеев». ВИДЕО

Владимир Зеленский порадовался реакции украинцев на запрет сериала «Сваты»Фото: Facebook Владимира Зеленского

Украинский актер Владимир Зеленский записал видеообращение к простым украинцам, журналистам и экспертам, которые не побоялись выступить в защиту сериала «Сваты», который собирается запретить в стране СБУ. На странице в Facebook актера опубликованы десятки тысяч комментариев в поддержку сериала.

Владимир Зеленский подчеркивает, что в фильме нет никакой пропаганды. «Сериал „Сваты“ про семью, про любовь, про детей», — отмечает украинский актер. Артист напомнил, что у всех людей различные вкусы, а в сериале нет ничего, кроме смеха и теплого настроения. Он отметил, что только на канале YouTube сериал посмотрели 800 млн человек.

Как написал Зеленский, властьимущие приходят и уходят, а простые граждане страны остаются. «Всем людям, которые нас с вами ссорят, которые разъединяют нашу страну, которые хотят нас делить по цвету по языку и так далее, я хочу сказать словами одного из своих образов Васи Голобородько: а вы все злодеи идите в ж…».

«Дело ведь не только в „Сватах“, а вообще в маразме, в который впала страна. Сваты не первый сериал, который запрещён. Добронравов далеко не первый невъездной. Зеленский не последний, на которого спустили собак. Когда остынет голова, станет ясно, что Сватов закрывают по закону, который приняли депутаты, выбранные нами, и подписал президент, выбранный нами. Так что за все, что происходит, в ответе каждый из нас», — написал под видеообращением Андрей Малицкий. «Вова, иди в президенты, и дай нам возможность понять родную Украину, а то эта нечисть задрала уже за 25 лет», — поддерживает актера Дмитрий Саленко.

Ранее комический актер выпустил видеообращение, в котором он раскритиковал СБУ за то, что та предложила запретить показ сериала «Сваты». Поводом стало то, что один из актеров, играющих в сериале главную роль — Федор Добронравов посетил российский Крым не по «украинским правилам».

В СБУ предложили запретить сериал «Сваты» к показу на Украине и отозвать у него прокатное удостоверение. В Госкино Украины позже заявили, что участие российского актера Федора Добронравова в сериале «Сваты» не является основанием для того, чтобы фильм был запрещен к показу на территории Украины.

В полемику также включилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая завила, что запрет сериала связан с тем, чтобы разъединить народ России и Украины.

Нина Калинина
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