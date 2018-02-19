Жванецкий: пермская учительница, защитившая детей от поножовщины, достойна звания Героя России

14:36 19 февраля 2018 8

Героизм пермской учительницы не оставил равнодушным знаменитого писателя Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Писатель Михаил Жванецкий и драматург Андрей Максимов сошлись во мнении, что пермская учительница Наталья Шагулина, спасшая детей от вооруженных подростков, достойна звания Герой России.

В понедельник, 19 февраля, на телеканале «Россия 1» вышел очередной выпуск программы «Дежурный по стране», в которой писатель, сатирик Михаил Жванецкий и телеведущий, драматург Андрей Максимов обсуждают события, произошедшие за минувший месяц. Уже в начале разговора речь зашла о нападениях в российских школах. Но подробно Андрей Максимов остановился на Перми: ведущего возмутил тот факт, что общество обсуждает разводы пожилых актеров и изнасилования девочек-подростков, а не Наталью Шагулину — учительницу, защитившую детей при нападении и получившую 17 ножевых ранений.

«Она настоящий герой. С моей точки зрения, она Герой России — женщина, защитившая своим телом детей», — подчеркнул Максимов.

Михаил Жванецкий все же не согласился, что герои сегодня интересны обществу меньше скандалов. А на вопрос, достойна ли пермская учительница звания Героя России, ответил утвердительно: «По-моему, достойна. Конечно, абсолютно».

Наталью Шагулину после операции и лечения выписали из городской клинической больницы №4 12 февраля. Ранее учительница обратилась к СМИ с просьбой не беспокоить ее — она отказалась от всех интервью. Губернатор Пермского края Максим Решетников представил педагога к государственной награде — медали «За отвагу». Но в Интернете появилась петиция с требованием присвоить Шагулиной звание Героя России.