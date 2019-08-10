Акции обошлись без задержаний и провокаций Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В уральских городах подошли к концу акции солидарности с митингом в Москве, где протестующие требуют у Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. По словам очевидцев, пикеты в Тюмени, Нижневартовске и Перми обошлись без провокаций и задержаний.

На согласованную акцию в Тюмени пришли около 100 человек, передает корреспондент «URA.RU» с места событий. Участники митинга пытались привлечь внимание проходящих мимо плакатами «Беспредел в Москве касается каждого» и «Выборы, а не автозак». Через несколько минут после начала акции участники собрались в круг, в центр которого выходили спикеры, рассуждавшие о нарушениях властей. Закончилось мероприятие запуском в небо воздушных шаров. Уже через 45 минут после начала митинга присутствующие начали расходиться.

В Нижневартовске акция была организована членами местной ячейки КПРФ. По словам первого секретаря горкома партии Дмитрия Хрипунова, на митинг пришло более 500 человек. «Инцидентов не было, задержаний тоже», — сообщил он в разговоре с «URA.RU». По словам Хрипунова, на протяжении всей акции к собравшимся подходили люди из разных районов города. Коммунист отметил, что у организаторов не было микрофонов, колонок и другой аппаратуры.

В Перми акция прошла в формате одиночных пикетов, на нее, по словам очевидцев, пришло не менее 50-60 человек. Участники выходили с плакатами к памятнику «Пермский медведь» и стояли по пять минут, сменяя друг друга. К пикетчикам подходили сотрудники полиции и проверяли документы. Через два часа после начала люди начали расходиться. Акция завершилась без задержаний.

Ранее аналогичные акции прошли в других уральских городах. Как сообщало «URA.RU», митинг в Екатеринбурге собрал 70 человек, а в Челябинске — чуть больше 20. Акции прошли мирно. В Кургане, по словам очевидцев, на мероприятие по большей части пришли члены местного отделения КПРФ и активисты движения «Весна». Митинг также прошел без задержаний.

На акцию в Тюмени участники вышли с плакатами Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Митинг в Тюмени завершился запуском воздушных шаров Фото: Екатерина Христозова © URA.RU