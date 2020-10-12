Схема хищений лекарств от рака на суммы около 100 млн рублей и последующей «серой» перепродажи включала в себя Екатеринбург. Эту информацию URA.RU подтвердила старший помощник прокурора Свердловской области. URA.RU Марина Канатова.
Канатова напомнила, что в 2017 году было возбуждено уголовное дело по факту поставок некачественных медикаментов для раковых больных компанией «Аргентум». Тогда сумма сделки составляла более 20 миллионов рублей, однако, благодаря бдительности главврача областного онкодиспансера Вячеслава Шаманского, поставка не состоялась. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что 10—11 октября полиция Санкт-Петербурга провела несколько десятков обысков в рамках уголовного дела о хищении медицинских препаратов для онкобольных на сумму больше 100 млн рублей. Было задержано более 15 человек, в ходе обысков изъято около 30 млн. руб., порядка 100 золотых слитков, а также препараты общей стоимостью около 100 млн руб.
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