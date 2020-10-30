В соцсетях активно обсуждается пост российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, в котором он нелицеприятно высказался о лидере Франции Эммануэле Макроне. Пользователи критикуют спортсмена за оскорбление французского лидера. Самые яркие мнения — в подборке URA.RU.
Ранее французский лидер, комментируя убийство школьного учителя в Конфлан-Сент-Онорине 16 октября из-за демонстрации карикатуры на пророка Мухаммеда, заявил, что в его стране не откажутся от публикаций любых карикатур. По мнению Макрона, это станет одним из шагов к созданию «просвещенного ислама». В ответ Нурмагомедов обвинил Макрона в оскорблении мусульман и назвал президента Франции «тварью».
О заявлении бойца высказались спортивный комментатор Василий Уткин и телеведущая Ксения Собчак. Оба раскритиковали Нурмагомедова.
Другие пользователи соцсетей также не поддержали Нурмагомедова. Бойца обвинили в лицемерии и заявили, что им стыдно за его слова.
Сегодня у французского посольства в Москве второй день проходит стихийная акция мусульман, недовольных высказываниями Макрона. Протестующие топчут и жгут портреты французского лидера. Полиция начала задерживать участников пикета.
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