Шипулин помог деньгами пермской биатлонистке в деле о допинге

Глава Федерации биатлона Свердловской области Антон Шипулин помог российской биатлонистке, уроженке Пермского края Екатерине Глазыриной найти деньги для оплаты работы адвокатов по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом спортсменка сообщила в эфире телеканала «Матч ТВ».
«В решение этого вопроса включился Антон Шипулин. Его поддержка колоссальная. Когда он еще не был президентом федерации биатлона Свердловской области, решал этот вопрос. Какая сумма нужна, чтобы бороться в CAS? Это будет в районе 8,5-9 млн рублей», — отметила Глазырина. Она уточнила, что ранее у нее не нашлось средств на адвокатов.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину от участия в международных соревнованиях за возможные нарушения антидопинговых правил. Биатлонистка уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию, которая была наложена в 2018 году. В 2020 году 33-летняя спортсменка проходила подготовку к сезону в составе сборной России и стала победителем чемпионата страны по летнему биатлону.
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