09 декабря 2020

В Москве по делу «МДМ Банка» задержан беглый уральский бизнесмен

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Московская полиция задержала уральского бизнесмена Александра Паршина Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве полиция задержала бывшего соучредителя курганской компании «Уральский экономический арбитраж — Аудит» Александра Паршина, который находился в розыске по делу о мошенничестве. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.

«Днем 8 декабря по адресу: улица Тверская, дом 6 задержан Александр Паршин, проживающий в Кургане и находившийся в федеральном розыске по возбужденному в 2014 году делу по части 2 статьи 159 („Мошенничество“). В розыск Паршин был объявлен 30 апреля 2015 года», — пишет агентство «Москва» со ссылкой на собеседника, имя которого не раскрывается.

Курганский аудитор еще в 2013 году пытался привлечь внимание к истории об отмывании через мелкие компании крупных сумм денег. Он записал обличительное видео, дал показания по этому делу, но вскоре пропал, хотя сам проходил в качестве обвиняемого в деле о мошенничестве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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