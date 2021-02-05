05 февраля 2021

Сериал «Перевал Дятлова» получил первую награду

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Реконструкция перевала Дятлова под Екатеринбургом, смирнов дмитрий
Сериал «Перевал Дятлова» получил престижную премию Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Москве прошла церемония награждения Третьей национальной премии в области веб-индустрии. Лучшим интернет-сериалом стал «Перевал Дятлова».

«Это было очень холодно (на съемках), а сейчас очень тепло», — признался на церемонии один из артистов проекта Роман Евдокимов (цитата ТАСС).

В этой же номинации победил сериал «Чики», его эксперты назвали онлайн-событием года. Лучшим веб-сериалом посчитали проект «Внутри Лапенко», ему же отдало предпочтение жюри прессы. Интервьюером года стала журналистка Ксения Собчак, ведущая собственного шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube. Документальным онлайн-проектом года стал фильм «Как устроена IT-столица мира», который вышел на YouTube-канале «ВДудь» журналиста Юрия Дудя. Премию за тревел-проект года онлайн присудили видеоблогеру и телеведущему Антону Пушкину.

Ранее URA.RU рассказывало, как исследователи дятловской темы восприняли сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ: эксперты подметили в нем множество киноляпов, но были потрясены финалом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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