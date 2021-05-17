Сенатор хочет запретить чиновникам иметь заграничную недвижимость

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Шри-Ланка, вилла
В Совете Федерации считают несправедливым, что чиновники могут иметь иностранную недвижимость Фото:

Государственным чиновникам необходимо запретить владеть недвижимостью за рубежом. С таким предложением выступил российский сенатор Сергей Цеков.

Парламентарий напомнил, что сейчас действует только запрет для чиновников иметь счета в зарубежных банках. Сенатор не видит разницы между заграничными счетами и недвижимостью. «На любого гражданина России, владеющего иностранной недвижимостью, можно оказывать давление и с этой целью арестовать эту недвижимость или запретить ею пользоваться. Я считаю, что необходимо ввести запрет для госчиновников владеть недвижимостью за рубежом, по аналогии со счетами в зарубежных банках», — приводит РИА «Новости» слова Цекова.

По данным за 2019 год, почти три десятка депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации имеют недвижимость за границей. Самыми популярными странами у них оказались Англия, Кипр и Швейцария. В 2020 году оппозиционные депутаты Госдумы предлагали внести в Конституцию России поправку, запрещающую парламентариям владеть заграничным жильем. Однако понимания у других депутатов инициаторы запрета не нашли, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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