Сенатор хочет запретить чиновникам иметь заграничную недвижимость

В Совете Федерации считают несправедливым, что чиновники могут иметь иностранную недвижимость Фото: Алена Полозова © URA.RU

Государственным чиновникам необходимо запретить владеть недвижимостью за рубежом. С таким предложением выступил российский сенатор Сергей Цеков.

Парламентарий напомнил, что сейчас действует только запрет для чиновников иметь счета в зарубежных банках. Сенатор не видит разницы между заграничными счетами и недвижимостью. «На любого гражданина России, владеющего иностранной недвижимостью, можно оказывать давление и с этой целью арестовать эту недвижимость или запретить ею пользоваться. Я считаю, что необходимо ввести запрет для госчиновников владеть недвижимостью за рубежом, по аналогии со счетами в зарубежных банках», — приводит РИА «Новости» слова Цекова.

По данным за 2019 год, почти три десятка депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации имеют недвижимость за границей. Самыми популярными странами у них оказались Англия, Кипр и Швейцария. В 2020 году оппозиционные депутаты Госдумы предлагали внести в Конституцию России поправку, запрещающую парламентариям владеть заграничным жильем. Однако понимания у других депутатов инициаторы запрета не нашли, пишет RT.