Почти три десятка депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации имеют недвижимость за границей. Об этом сообщается в декларациях о доходах за 2019 год, опубликованных на сайтах верхней и нижней палат парламента.
«Зарубежная недвижимость в собственности или пользовании имеется у 22 депутатов и шести сенаторов», — пишет «
Самой популярной страной для приобретения недвижимости у российских парламентариев является Испания. Квартиры и дома с участками там есть у Константина Затулина, Андрея Барышева, Александра Брыксина (совместно с супругой), Аркадия Пономарева и Валерия Газзаева (совместно с супругой). Также испанской недвижимостью владеют жены Николая Валуева, Умахана Умаханова и Вадима Белоусова.
Второе место среди любимых стран политиков заняла Болгария. Квартирами там владеют Юрий Олейников, Сергей Вострецов и супруга Сергея Пахомова. Третье место делят между собой Латвия (Владислав Третьяк и Татьяна Кривенко), Финляндия (Рифат Шайхутдинов и жена Владимира Катенева) и Белоруссия (Александр Ярошук и Светлана Савицкая).
Еще ряд парламентариев и их супруги владеют недвижимостью на Украине, на Кипре, в Грузии, Великобритании, Германии, Швейцарии и Черногории. Владение иностранной недвижимостью для парламентариев не запрещено законом. При этом в 2019 году один сенатор все же расстался с недвижимостью — год назад у ребенка сенатора от Тамбовской области Александра Бабакова была квартира в Бельгии, однако из новой декларации она исчезла.
Ранее оппозиционные депутаты предлагали внести в Конституцию России поправку, запрещающую членам парламента владеть метрами за границей. Однако таких положений в Конституции не появилось. Позднее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что вносить такой запрет нецелесообразно.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.