Дивизион черной металлургии УГМК выводят в офшор

В состав холдинга «УГМК-Сталь» входит два предприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым совладельцем ООО «УГМК-сталь» (холдинг УГМК, объединяющий дивизион черной металлургии) стала компания на Виргинских островах. О смене структуры собственников сообщается в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

До недавнего времени ООО «УГМК-Сталь» принадлежала двум компаниям — верхнепышминкой фирме «Третий код» (49%) и кипрской фирме «Халдивор Файнанс Лимитед» (51%). Обе структуры являются соучредителями компаний с топ-менеджментом УГМК. 13 августа компании передали часть своих акций фирме «Нокомис Селект Инк.», зарегистрированной на Виргинских островах. Теперь каждая компания владеет по 33% в уставном капитале «УГМК-Сталь», а значит лишь треть дивизиона черной металлургии принадлежит российской компании.

В пресс-службе «УГМК-Сталь» получить оперативный комментарий не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации в самой компании на вопросы URA.RU не ответили.

УГМК-Сталь был создан в 2005 году УГМК как дивизион черной металлургии. Позже структура стала самостоятельной. На данный момент в состав холдинга входит два предприятия — Надеждинский металлургический завод и завод «Электросталь» (Тюмень). По итогам 2020 года «УГМК-Сталь» понесла убытки в 1,15 млрд рублей.