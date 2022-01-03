Россиянам напомнили о праве на выплаты после увольнения

В течение 30 дней после увольнения с работы больничный оплачивает бывший работодатель. Об этом сообщили в Фонде социального страхования (ФСС).
Бывший работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения и еще не устроился на новое место, напомнили в ФСС, передает «Российская газета». Отмечается, что обратиться за этим пособием возможно в течение шести месяцев после выздоровления или установления инвалидности.
Пособие начисляется в размере 60% среднего заработка бывшего работника за последние два года, страховой стаж работника при расчете больничного учитываться не будет. В ФСС подчеркнули, что после увольнения не будут оплачиваться больничные по уходу за детьми и родственниками, а также в связи с карантином.
В течение 30 дней после увольнения с работы больничный оплачивает бывший работодатель. Об этом сообщили в Фонде социального страхования (ФСС). Бывший работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения и еще не устроился на новое место, напомнили в ФСС, передает «Российская газета». Отмечается, что обратиться за этим пособием возможно в течение шести месяцев после выздоровления или установления инвалидности. Пособие начисляется в размере 60% среднего заработка бывшего работника за последние два года, страховой стаж работника при расчете больничного учитываться не будет. В ФСС подчеркнули, что после увольнения не будут оплачиваться больничные по уходу за детьми и родственниками, а также в связи с карантином. Ранее сообщалось, что с 1 января пособия по больничным листам оформляются только в электронном формате. В Госдуме предложили увеличить размер пособий для работающих студентов. В России увеличили максимальный размер больничных пособий по уходу за детьми почти до 80 тысяч рублей.