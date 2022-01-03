Россиянам напомнили о праве на выплаты после увольнения

04 января 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Обратиться за выплатой больничного пособия можно в течение шести месяцев после выздоровления Фото: Денис Моргунов © URA.RU В течение 30 дней после увольнения с работы больничный оплачивает бывший работодатель. Об этом сообщили в Фонде социального страхования (ФСС). Бывший работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения и еще не устроился на новое место, напомнили в ФСС, передает «Российская газета». Отмечается, что обратиться за этим пособием возможно в течение шести месяцев после выздоровления или установления инвалидности. Пособие начисляется в размере 60% среднего заработка бывшего работника за последние два года, страховой стаж работника при расчете больничного учитываться не будет. В ФСС подчеркнули, что после увольнения не будут оплачиваться больничные по уходу за детьми и родственниками, а также в связи с карантином. Ранее сообщалось, что с 1 января пособия по больничным листам оформляются только в электронном формате. В Госдуме предложили увеличить размер пособий для работающих студентов. В России увеличили максимальный размер больничных пособий по уходу за детьми почти до 80 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В течение 30 дней после увольнения с работы больничный оплачивает бывший работодатель. Об этом сообщили в Фонде социального страхования (ФСС). Бывший работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения и еще не устроился на новое место, напомнили в ФСС, передает «Российская газета». Отмечается, что обратиться за этим пособием возможно в течение шести месяцев после выздоровления или установления инвалидности. Пособие начисляется в размере 60% среднего заработка бывшего работника за последние два года, страховой стаж работника при расчете больничного учитываться не будет. В ФСС подчеркнули, что после увольнения не будут оплачиваться больничные по уходу за детьми и родственниками, а также в связи с карантином. Ранее сообщалось, что с 1 января пособия по больничным листам оформляются только в электронном формате. В Госдуме предложили увеличить размер пособий для работающих студентов. В России увеличили максимальный размер больничных пособий по уходу за детьми почти до 80 тысяч рублей.