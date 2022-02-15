Трассу Екатеринбург — Пермь расширят ради автобана до Москвы

15 февраля 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Дорога Пермь — Екатеринбург в ближайшее время встанет на капремонт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трасса между Пермью и Екатеринбургом будет расширена до четырех и шести полос на свердловском участке. Дорога встанет на масштабный капремонт, чтобы впоследствии стать частью скоростной магистрали до Москвы. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель свердловского губернатора Сергей Швиндт, передает корреспондент URA.RU. «Существующая трасса Екатеринбург — Пермь встанет на капитальный ремонт, который частично уже идет. К 2024 году мы должны получить пермское направление от Ачита до Первоуральска в четырехполосном исполнении, а от Первоуральска до Екатеринбурга — в шестиполосном. К этому времени мы получим хорошую транспортную связь по пермской дороге, по южному полукольцу ЕКАДа и с выходом на Тюмень и Челябинск», — рассказал Сергей Швиндт. Замгубернатора уточнил, что ради федерального автобана в Свердловской области построят 43 километра новой дороги. По оценке Швиндта, все работы должны быть закончены вовремя — к 2024 году. Такой срок обозначил президент РФ Владимир Путин. Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Трасса между Пермью и Екатеринбургом будет расширена до четырех и шести полос на свердловском участке. Дорога встанет на масштабный капремонт, чтобы впоследствии стать частью скоростной магистрали до Москвы. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель свердловского губернатора Сергей Швиндт, передает корреспондент URA.RU. «Существующая трасса Екатеринбург — Пермь встанет на капитальный ремонт, который частично уже идет. К 2024 году мы должны получить пермское направление от Ачита до Первоуральска в четырехполосном исполнении, а от Первоуральска до Екатеринбурга — в шестиполосном. К этому времени мы получим хорошую транспортную связь по пермской дороге, по южному полукольцу ЕКАДа и с выходом на Тюмень и Челябинск», — рассказал Сергей Швиндт. Замгубернатора уточнил, что ради федерального автобана в Свердловской области построят 43 километра новой дороги. По оценке Швиндта, все работы должны быть закончены вовремя — к 2024 году. Такой срок обозначил президент РФ Владимир Путин. Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.