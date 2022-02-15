Трассу Екатеринбург — Пермь расширят ради автобана до Москвы

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Дорога Пермь — Екатеринбург в ближайшее время встанет на капремонт Фото:

Трасса между Пермью и Екатеринбургом будет расширена до четырех и шести полос на свердловском участке. Дорога встанет на масштабный капремонт, чтобы впоследствии стать частью скоростной магистрали до Москвы. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель свердловского губернатора Сергей Швиндт, передает корреспондент URA.RU.

«Существующая трасса Екатеринбург — Пермь встанет на капитальный ремонт, который частично уже идет. К 2024 году мы должны получить пермское направление от Ачита до Первоуральска в четырехполосном исполнении, а от Первоуральска до Екатеринбурга — в шестиполосном. К этому времени мы получим хорошую транспортную связь по пермской дороге, по южному полукольцу ЕКАДа и с выходом на Тюмень и Челябинск», — рассказал Сергей Швиндт.

Замгубернатора уточнил, что ради федерального автобана в Свердловской области построят 43 километра новой дороги. По оценке Швиндта, все работы должны быть закончены вовремя — к 2024 году. Такой срок обозначил президент РФ Владимир Путин.

Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.

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Трасса между Пермью и Екатеринбургом будет расширена до четырех и шести полос на свердловском участке. Дорога встанет на масштабный капремонт, чтобы впоследствии стать частью скоростной магистрали до Москвы. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель свердловского губернатора Сергей Швиндт, передает корреспондент URA.RU. «Существующая трасса Екатеринбург — Пермь встанет на капитальный ремонт, который частично уже идет. К 2024 году мы должны получить пермское направление от Ачита до Первоуральска в четырехполосном исполнении, а от Первоуральска до Екатеринбурга — в шестиполосном. К этому времени мы получим хорошую транспортную связь по пермской дороге, по южному полукольцу ЕКАДа и с выходом на Тюмень и Челябинск», — рассказал Сергей Швиндт. Замгубернатора уточнил, что ради федерального автобана в Свердловской области построят 43 километра новой дороги. По оценке Швиндта, все работы должны быть закончены вовремя — к 2024 году. Такой срок обозначил президент РФ Владимир Путин. Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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