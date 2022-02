Турчак назвал цель признания независимости ДНР

Россия преследует мирные цели, уверил Андрей Турчак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Россия признала Донецкую народную республику с мирными целями. Об этом в ходе пресс-конференции в Донецке заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Так он перевел ответ главы ДНР Дениса Пушилина на вопрос французской журналистки. «Процесс, который вы видите здесь, в Донецке, идет за мир, а не за войну. Вы можете быть уверены, и европейцы могут быть уверены. Мы не хотим войны („The process that you see here, In Donetsk, is for peace, not for war. You might be sure, and Europeans might be sure. We don't want war")», — цитирует Андрея Турчака официальный сайт «Единой России». Пушилин, в свою очередь, отметил, что ДНР готова использовать любой шанс на мир, если таковой существует. По его словам, Донецк как никто другой знает, что такое война. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик ночью 21 февраля. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что документы предусматривают размещение военных баз РФ на территории ДНР и ЛНР. Также республики могут обратиться за военной помощью и использовать российский рубль. В Минобороны РФ заявили, что готовятся защитить мирных жителей на Донбассе, передает «Царьград».

