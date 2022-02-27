Сенатор от ХМАО отреагировал на введение западных санкций

Экономика России выдержит санкции, которые применяют к ней западные страны из-за ведения военной спецоперации на Украине. Таким мнением в своем аккаунте в Instagram поделился сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков.
«Сейчас против России вводятся все новые и новые санкции в самых разных областях, однако Западные страны и, прежде всего, США не учитывают того, что за последние годы мы сумели адаптировать нашу экономику к внешнему влиянию, взяв курс на импортозамещение. Это было вынужденной, но как показала жизнь правильной мерой», — написал Исаков.
Он также высказал мнение о необходимости введения контрсанкций. «Нам нужно хорошо подумать, какие экономические меры предпринять в отношении тех стран, которые открыто поддерживают нацистский режим в Украине, снабжая ее оружием и вводя разные запреты в отношении России», — отметил югорский сенатор. Прежде Исаков поддержал признание независимости в ДНР и ЛНР. Он назвал это решение назревшим.
О начале военной операции на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Следом за этим западные страны ввели против РФ новые экономические санкции, а курс российского рубля начал стремительное падение.
Экономика России выдержит санкции, которые применяют к ней западные страны из-за ведения военной спецоперации на Украине. Таким мнением в своем аккаунте в Instagram поделился сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков. «Сейчас против России вводятся все новые и новые санкции в самых разных областях, однако Западные страны и, прежде всего, США не учитывают того, что за последние годы мы сумели адаптировать нашу экономику к внешнему влиянию, взяв курс на импортозамещение. Это было вынужденной, но как показала жизнь правильной мерой», — написал Исаков. Он также высказал мнение о необходимости введения контрсанкций. «Нам нужно хорошо подумать, какие экономические меры предпринять в отношении тех стран, которые открыто поддерживают нацистский режим в Украине, снабжая ее оружием и вводя разные запреты в отношении России», — отметил югорский сенатор. Прежде Исаков поддержал признание независимости в ДНР и ЛНР. Он назвал это решение назревшим. О начале военной операции на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Следом за этим западные страны ввели против РФ новые экономические санкции, а курс российского рубля начал стремительное падение.