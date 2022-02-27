Сенатор от ХМАО отреагировал на введение западных санкций

27 февраля 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Югорский сенатор Эдуард Исаков считает, что пакет западных санкций не разрушит экономику России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономика России выдержит санкции, которые применяют к ней западные страны из-за ведения военной спецоперации на Украине. Таким мнением в своем аккаунте в Instagram поделился сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков. «Сейчас против России вводятся все новые и новые санкции в самых разных областях, однако Западные страны и, прежде всего, США не учитывают того, что за последние годы мы сумели адаптировать нашу экономику к внешнему влиянию, взяв курс на импортозамещение. Это было вынужденной, но как показала жизнь правильной мерой», — написал Исаков. Он также высказал мнение о необходимости введения контрсанкций. «Нам нужно хорошо подумать, какие экономические меры предпринять в отношении тех стран, которые открыто поддерживают нацистский режим в Украине, снабжая ее оружием и вводя разные запреты в отношении России», — отметил югорский сенатор. Прежде Исаков поддержал признание независимости в ДНР и ЛНР. Он назвал это решение назревшим. О начале военной операции на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Следом за этим западные страны ввели против РФ новые экономические санкции, а курс российского рубля начал стремительное падение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экономика России выдержит санкции, которые применяют к ней западные страны из-за ведения военной спецоперации на Украине. Таким мнением в своем аккаунте в Instagram поделился сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков. «Сейчас против России вводятся все новые и новые санкции в самых разных областях, однако Западные страны и, прежде всего, США не учитывают того, что за последние годы мы сумели адаптировать нашу экономику к внешнему влиянию, взяв курс на импортозамещение. Это было вынужденной, но как показала жизнь правильной мерой», — написал Исаков. Он также высказал мнение о необходимости введения контрсанкций. «Нам нужно хорошо подумать, какие экономические меры предпринять в отношении тех стран, которые открыто поддерживают нацистский режим в Украине, снабжая ее оружием и вводя разные запреты в отношении России», — отметил югорский сенатор. Прежде Исаков поддержал признание независимости в ДНР и ЛНР. Он назвал это решение назревшим. О начале военной операции на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Следом за этим западные страны ввели против РФ новые экономические санкции, а курс российского рубля начал стремительное падение.