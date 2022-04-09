Володин призвал Борреля уйти в отставку за его призыв к войне

Вячеслав Володин считает, что Жозеп Боррель должен решать проблемы мирно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил главе евродипломатии Жозепу Боррелю уйти в отставку. Так Володин отреагировал на заявление Борреля, что сражения нужно выигрывать «на поле боя», а не искать дипломатические решения.

«Тем самым публично он пожелал продолжения военных действий. Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путем», — написал Володин в своем telegram-канале.

По его словам, изначально было известно, какую роль Вашингтон и Брюссель отводят Украине. Запад открыто заявлял о своих целях, поставляя Украине оружие, заявил спикер Госдумы.

Ранее Боррель заявил, что ситуация на Украине должна разрешиться военным путем и сражение должно быть «выиграно на поле боя». По словам главы евродипломатии, Украине выделили на поставки оружия 500 млн евро. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Борреля и предложила переименовать Евросоюз в «Отдел экономических сношений НАТО», передает «Царьград».

На Украине проходит спецоперация РФ, которая началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре.