Политолог, который помог Шумкову победить на выборах, занял важный пост в УрФО

03 октября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Политолог Андрей Ткаченко будут курировать ЦУРы УРфО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего консультанта губернатора Курганской области Вадима Шумкова, политолога Андрея Ткаченко назначили куратором в УрФО АНО «Диалог», отвечающей за работу центров управления регионом. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. Информацию о назначении URA.RU подтвердил и сам Ткаченко. «Сегодня на кураторство УрФО в центральном АНО „Диалог“ назначен Андрей Ткаченко. Он один из авторов победы Шумкова на губернаторских выборах», — рассказал источник. Ткаченко подтвердил URA.RU, что его назначили куратором. «Система выстроена, но стоят новые задачи. Необходимо усиливать, в том числе, и информационные блоки», — объяснил Ткаченко. Он добавил, что ЦУРы УРфО будут увеличивать вовлечение руководителей муниципальных образований и регионов в прямую коммуникацию с жителями. В 2019 году Ткаченко был консультантом Вадима Шумкова во время участия последнего в выборах губернатора Курганской области. Шумков набрал на выборах главы региона 80% голосов.

Бывшего консультанта губернатора Курганской области Вадима Шумкова, политолога Андрея Ткаченко назначили куратором в УрФО АНО «Диалог», отвечающей за работу центров управления регионом. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. Информацию о назначении URA.RU подтвердил и сам Ткаченко. «Сегодня на кураторство УрФО в центральном АНО „Диалог“ назначен Андрей Ткаченко. Он один из авторов победы Шумкова на губернаторских выборах», — рассказал источник. Ткаченко подтвердил URA.RU, что его назначили куратором. «Система выстроена, но стоят новые задачи. Необходимо усиливать, в том числе, и информационные блоки», — объяснил Ткаченко. Он добавил, что ЦУРы УРфО будут увеличивать вовлечение руководителей муниципальных образований и регионов в прямую коммуникацию с жителями. В 2019 году Ткаченко был консультантом Вадима Шумкова во время участия последнего в выборах губернатора Курганской области. Шумков набрал на выборах главы региона 80% голосов.