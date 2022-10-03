Политолог, который помог Шумкову победить на выборах, занял важный пост в УрФО

Бывшего консультанта губернатора Курганской области Вадима Шумкова, политолога Андрея Ткаченко назначили куратором в УрФО АНО «Диалог», отвечающей за работу центров управления регионом. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. Информацию о назначении URA.RU подтвердил и сам Ткаченко.
«Сегодня на кураторство УрФО в центральном АНО „Диалог“ назначен Андрей Ткаченко. Он один из авторов победы Шумкова на губернаторских выборах», — рассказал источник.
Ткаченко подтвердил URA.RU, что его назначили куратором. «Система выстроена, но стоят новые задачи. Необходимо усиливать, в том числе, и информационные блоки», — объяснил Ткаченко. Он добавил, что ЦУРы УРфО будут увеличивать вовлечение руководителей муниципальных образований и регионов в прямую коммуникацию с жителями.
В 2019 году Ткаченко был консультантом Вадима Шумкова во время участия последнего в выборах губернатора Курганской области. Шумков набрал на выборах главы региона 80% голосов.
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