Политолог, который помог Шумкову победить на выборах, занял важный пост в УрФО

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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
Политолог Андрей Ткаченко будут курировать ЦУРы УРфО Фото:

Бывшего консультанта губернатора Курганской области Вадима Шумкова, политолога Андрея Ткаченко назначили куратором в УрФО АНО «Диалог», отвечающей за работу центров управления регионом. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. Информацию о назначении URA.RU подтвердил и сам Ткаченко.

«Сегодня на кураторство УрФО в центральном АНО „Диалог“ назначен Андрей Ткаченко. Он один из авторов победы Шумкова на губернаторских выборах», — рассказал источник.

Ткаченко подтвердил URA.RU, что его назначили куратором. «Система выстроена, но стоят новые задачи. Необходимо усиливать, в том числе, и информационные блоки», — объяснил Ткаченко. Он добавил, что ЦУРы УРфО будут увеличивать вовлечение руководителей муниципальных образований и регионов в прямую коммуникацию с жителями.

В 2019 году Ткаченко был консультантом Вадима Шумкова во время участия последнего в выборах губернатора Курганской области. Шумков набрал на выборах главы региона 80% голосов.

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Бывшего консультанта губернатора Курганской области Вадима Шумкова, политолога Андрея Ткаченко назначили куратором в УрФО АНО «Диалог», отвечающей за работу центров управления регионом. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. Информацию о назначении URA.RU подтвердил и сам Ткаченко. «Сегодня на кураторство УрФО в центральном АНО „Диалог“ назначен Андрей Ткаченко. Он один из авторов победы Шумкова на губернаторских выборах», — рассказал источник. Ткаченко подтвердил URA.RU, что его назначили куратором. «Система выстроена, но стоят новые задачи. Необходимо усиливать, в том числе, и информационные блоки», — объяснил Ткаченко. Он добавил, что ЦУРы УРфО будут увеличивать вовлечение руководителей муниципальных образований и регионов в прямую коммуникацию с жителями. В 2019 году Ткаченко был консультантом Вадима Шумкова во время участия последнего в выборах губернатора Курганской области. Шумков набрал на выборах главы региона 80% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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