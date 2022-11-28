Сенатор Пушков назвал Чемпионат мира по футболу «постковидным»

Сенатор Пушков заявил, что Чемпионат мира по футболу в Катаре «какой-то постковидный»

29 ноября 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Пушков: ЧМ по футболу в Катаре «не слишком высок по уровню» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков заявил, что Чемпионат мира по футболу в Катаре «не слишком высок по уровню». Член Совета Федерации назвал 22-й ЧМ FIFA «каким-то постковидным». «Пока ЧМ, мягко говоря, не слишком высок по уровню. Бесцветная Бразилия без дриблинга и точных пасов вымученно выиграла у серенькой Швейцарии. Беззвездные немцы еле-еле сравняли в игре с испанцами, где есть коллектив, но нет ни одного супер-игрока. Звезды все прежние — Месси, Роналду, Мбаппе, Гризманн. Новых, похоже, нет. Пока — какой-то постковидный футбол», — высказался Пушков в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что на нынешнем ЧМ по футболу «нет явных откровений». Прежде, по его мнению, каждый чемпионат радовал новыми яркими звездами. Политик упомянул Диего Форлана из сборной Уругвая с его «дальними ударами на ЧМ-2010 в ЮАР». Ранее Пушков негативно высказался о снятии запрета «радужных флагов» в поддержку ЛГБТ-сообщества на чемпионате мира по футболу в Катаре. Он отметил, что это случилось из-за «идеологического напора Запада». «Катар сдался», — написал в своем telegram-канале политик. Чемпионат мира 2022 года по футболу начался 20 ноября и завершится 18 декабря. В нем участвует 32 команды со всего мира. Сборную России от участия в ЧМ отстранил УЕФА.

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков заявил, что Чемпионат мира по футболу в Катаре «не слишком высок по уровню». Член Совета Федерации назвал 22-й ЧМ FIFA «каким-то постковидным». «Пока ЧМ, мягко говоря, не слишком высок по уровню. Бесцветная Бразилия без дриблинга и точных пасов вымученно выиграла у серенькой Швейцарии. Беззвездные немцы еле-еле сравняли в игре с испанцами, где есть коллектив, но нет ни одного супер-игрока. Звезды все прежние — Месси, Роналду, Мбаппе, Гризманн. Новых, похоже, нет. Пока — какой-то постковидный футбол», — высказался Пушков в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что на нынешнем ЧМ по футболу «нет явных откровений». Прежде, по его мнению, каждый чемпионат радовал новыми яркими звездами. Политик упомянул Диего Форлана из сборной Уругвая с его «дальними ударами на ЧМ-2010 в ЮАР». Ранее Пушков негативно высказался о снятии запрета «радужных флагов» в поддержку ЛГБТ-сообщества на чемпионате мира по футболу в Катаре. Он отметил, что это случилось из-за «идеологического напора Запада». «Катар сдался», — написал в своем telegram-канале политик. Чемпионат мира 2022 года по футболу начался 20 ноября и завершится 18 декабря. В нем участвует 32 команды со всего мира. Сборную России от участия в ЧМ отстранил УЕФА.