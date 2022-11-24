Сенатор Пушков высказался о снятии запрета флагов в поддержку ЛГБТ на ЧМ по футболу

Пушков: снятие запрета «радужных флагов» на чемпионате мира случилось из-за «идеологического напора Запада»

25 ноября 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Сенатор Пушков недоволен снятием запрета ЛГБТ-флагов на чемпионате мира 2022 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков негативно высказался о снятии запрета «радужных флагов» в поддержку ЛГБТ-сообщества на чемпионате мира по футболу в Катаре. Член Совета Федерации отметил, что это случилось из-за «идеологического напора Запада». «Катар сдался. Это говорит о мощи идеологического напора и решимости со стороны Запада, сделавшего радужные флаги своим знаменем», — написал Пушков в своем telegram-канале. ФИФА смогла добиться разрешения на поддержку ЛГБТ на матчах чемпионата мира по футболу в Катаре. Как сообщает британская газета The Independent, футбольные федерации по всему миру получили официальное сообщение о том, что «радужный флаг» больше не будет запрещен. Ранее сообщалось, что капитаны семи европейских команд отказались выходить на футбольное поле в «радужных повязках». В совместном заявлении национальных федераций футбола прозвучало, что за отказ выходить в таких повязках ФИФА может применить спортивные санкции. Чемпионат мира 2022 года по футболу начался в Катаре 20 ноября и завершится 18 декабря. Российская сборная не принимает в нем участие. Отметим, что в России официально запрещена любая пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. В Госдуме РФ заявили, что за нарушение закона грозит штраф до 10 млн рублей.

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков негативно высказался о снятии запрета «радужных флагов» в поддержку ЛГБТ-сообщества на чемпионате мира по футболу в Катаре. Член Совета Федерации отметил, что это случилось из-за «идеологического напора Запада». «Катар сдался. Это говорит о мощи идеологического напора и решимости со стороны Запада, сделавшего радужные флаги своим знаменем», — написал Пушков в своем telegram-канале. ФИФА смогла добиться разрешения на поддержку ЛГБТ на матчах чемпионата мира по футболу в Катаре. Как сообщает британская газета The Independent, футбольные федерации по всему миру получили официальное сообщение о том, что «радужный флаг» больше не будет запрещен. Ранее сообщалось, что капитаны семи европейских команд отказались выходить на футбольное поле в «радужных повязках». В совместном заявлении национальных федераций футбола прозвучало, что за отказ выходить в таких повязках ФИФА может применить спортивные санкции. Чемпионат мира 2022 года по футболу начался в Катаре 20 ноября и завершится 18 декабря. Российская сборная не принимает в нем участие. Отметим, что в России официально запрещена любая пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. В Госдуме РФ заявили, что за нарушение закона грозит штраф до 10 млн рублей.