Сенатор Пушков высказался о снятии запрета флагов в поддержку ЛГБТ на ЧМ по футболу

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков негативно высказался о снятии запрета «радужных флагов» в поддержку ЛГБТ-сообщества на чемпионате мира по футболу в Катаре. Член Совета Федерации отметил, что это случилось из-за «идеологического напора Запада».
«Катар сдался. Это говорит о мощи идеологического напора и решимости со стороны Запада, сделавшего радужные флаги своим знаменем», — написал Пушков в своем telegram-канале.
ФИФА смогла добиться разрешения на поддержку ЛГБТ на матчах чемпионата мира по футболу в Катаре. Как сообщает британская газета The Independent, футбольные федерации по всему миру получили официальное сообщение о том, что «радужный флаг» больше не будет запрещен.
Ранее сообщалось, что капитаны семи европейских команд отказались выходить на футбольное поле в «радужных повязках». В совместном заявлении национальных федераций футбола прозвучало, что за отказ выходить в таких повязках ФИФА может применить спортивные санкции.
Чемпионат мира 2022 года по футболу начался в Катаре 20 ноября и завершится 18 декабря. Российская сборная не принимает в нем участие.
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Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков негативно высказался о снятии запрета «радужных флагов» в поддержку ЛГБТ-сообщества на чемпионате мира по футболу в Катаре. Член Совета Федерации отметил, что это случилось из-за «идеологического напора Запада». «Катар сдался. Это говорит о мощи идеологического напора и решимости со стороны Запада, сделавшего радужные флаги своим знаменем», — написал Пушков в своем telegram-канале. ФИФА смогла добиться разрешения на поддержку ЛГБТ на матчах чемпионата мира по футболу в Катаре. Как сообщает британская газета The Independent, футбольные федерации по всему миру получили официальное сообщение о том, что «радужный флаг» больше не будет запрещен. Ранее сообщалось, что капитаны семи европейских команд отказались выходить на футбольное поле в «радужных повязках». В совместном заявлении национальных федераций футбола прозвучало, что за отказ выходить в таких повязках ФИФА может применить спортивные санкции. Чемпионат мира 2022 года по футболу начался в Катаре 20 ноября и завершится 18 декабря. Российская сборная не принимает в нем участие. Отметим, что в России официально запрещена любая пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. В Госдуме РФ заявили, что за нарушение закона грозит штраф до 10 млн рублей.