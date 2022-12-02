Сенатор Пушков связал игру сборной Германии на ЧМ по футболу с российским газом

02 декабря 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Сенатор Пушков раскритиковал сборные на Чемпионате мира по футболу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков провел параллель между игрой сборной Германии на Чемпионате мира по футболу в Катаре и поставкой российского газа. Член Совета Федерации отметил, что «бесцветная сборная Германии с трудом играет с аутсайдером Коста-Рикой», подчеркнув, что «когда она получала газ из России, все было стабильно». «Бесцветная сборная Германии с трудом играет с аутсайдером Коста-Рикой. Германия явно переживает энергетический кризис: не только немецкой индустрии, но и футбольной сборной не хватает энергии, а ведь когда Германия получала трубопроводный газ из России и все было стабильно, ее футболисты играли отменно, по-чемпионски, с огоньком», — высказался Пушков в Telegram-канале . В соцсети политик продолжает критиковать игру различных команд на Чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. В частности, он назвал сборную Испании «уныло-скучной». Бельгию, на его взгляд, «уже похоронили марокканцы». Ранее чиновник оценил уровень футбола в Катаре, назвав его «не слишком высоким», а сам 22-й ЧМ FIFA «каким-то постковидным». Чемпионат мира 2022 года по футболу, начавшийся 20 ноября, завершится 18 декабря. В нем участвует 32 команды со всего мира. Сборная России не принимает участие в играх. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную РФ от участия во всех международных соревнованиях.

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков провел параллель между игрой сборной Германии на Чемпионате мира по футболу в Катаре и поставкой российского газа. Член Совета Федерации отметил, что «бесцветная сборная Германии с трудом играет с аутсайдером Коста-Рикой», подчеркнув, что «когда она получала газ из России, все было стабильно». «Бесцветная сборная Германии с трудом играет с аутсайдером Коста-Рикой. Германия явно переживает энергетический кризис: не только немецкой индустрии, но и футбольной сборной не хватает энергии, а ведь когда Германия получала трубопроводный газ из России и все было стабильно, ее футболисты играли отменно, по-чемпионски, с огоньком», — высказался Пушков в Telegram-канале. В соцсети политик продолжает критиковать игру различных команд на Чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. В частности, он назвал сборную Испании «уныло-скучной». Бельгию, на его взгляд, «уже похоронили марокканцы». Ранее чиновник оценил уровень футбола в Катаре, назвав его «не слишком высоким», а сам 22-й ЧМ FIFA «каким-то постковидным». Чемпионат мира 2022 года по футболу, начавшийся 20 ноября, завершится 18 декабря. В нем участвует 32 команды со всего мира. Сборная России не принимает участие в играх. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную РФ от участия во всех международных соревнованиях.