Российские хакеры взломали сайт ФБР США

16 декабря 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Хакеры Killnet также получили пароли от сетевых структур Пентагона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская хакерская группа Killnet, известная своими взломами сайтов госучреждений, взломала сайт Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом заявили представители группировки. «Перехвачен траф 10.210 сотрудников ФБР. Все пароли от интернет магазинов до медицинских карт приема, google и apple-аккаунты в нашем распоряжении», — написали представители группировки в своем telegram-канале. По словам хакеров, пароли также подходят «к сетевой инфраструктуре» Пентагона. Ранее группировка Killnet атаковала сервисы Starlink основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Также была совершена атака на сайт Белого дома, в результате чего он был недоступен некоторое время. Они заявили, что взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc. Целью атаки хакеры назвали «проводы президента США Джона Байдена на пенсию».

Российская хакерская группа Killnet, известная своими взломами сайтов госучреждений, взломала сайт Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом заявили представители группировки. «Перехвачен траф 10.210 сотрудников ФБР. Все пароли от интернет магазинов до медицинских карт приема, google и apple-аккаунты в нашем распоряжении», — написали представители группировки в своем telegram-канале. По словам хакеров, пароли также подходят «к сетевой инфраструктуре» Пентагона. Ранее группировка Killnet атаковала сервисы Starlink основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Также была совершена атака на сайт Белого дома, в результате чего он был недоступен некоторое время. Они заявили, что взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc. Целью атаки хакеры назвали «проводы президента США Джона Байдена на пенсию».