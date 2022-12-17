17 декабря 2022

Первая альпинистка СССР Аграновская скончалась в Москве

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Людмила Аграновская покоряла высоту 7 тысяч метров Фото:

Первая альпинистка СССР Людмила Аграновская ушла из жизни на 91-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Не стало Людмилы Семеновны Аграновской», — передает слова губернатора ТАСС. За время карьеры альпинистка получила звание «Снежный барс», а также являлась заслуженным мастером спорта. Благодаря усилиям Аграновской и ее супруга на Камчатке была построена первая специализированная горнолыжная школа «Эдельвейс».

Звание «Снежный барс» присуждается альпинистам за покорение всех пяти вершин расположенных на постсоветском пространстве. Все вершины более 7 тысяч метров, самой высокой из которых является пик Победы (7 439 метров).

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Первая альпинистка СССР Людмила Аграновская ушла из жизни на 91-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Не стало Людмилы Семеновны Аграновской», — передает слова губернатора ТАСС. За время карьеры альпинистка получила звание «Снежный барс», а также являлась заслуженным мастером спорта. Благодаря усилиям Аграновской и ее супруга на Камчатке была построена первая специализированная горнолыжная школа «Эдельвейс». Звание «Снежный барс» присуждается альпинистам за покорение всех пяти вершин расположенных на постсоветском пространстве. Все вершины более 7 тысяч метров, самой высокой из которых является пик Победы (7 439 метров).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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