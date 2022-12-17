Первая альпинистка СССР Аграновская скончалась в Москве

18 декабря 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Людмила Аграновская покоряла высоту 7 тысяч метров Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Первая альпинистка СССР Людмила Аграновская ушла из жизни на 91-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Не стало Людмилы Семеновны Аграновской», — передает слова губернатора ТАСС. За время карьеры альпинистка получила звание «Снежный барс», а также являлась заслуженным мастером спорта. Благодаря усилиям Аграновской и ее супруга на Камчатке была построена первая специализированная горнолыжная школа «Эдельвейс». Звание «Снежный барс» присуждается альпинистам за покорение всех пяти вершин расположенных на постсоветском пространстве. Все вершины более 7 тысяч метров, самой высокой из которых является пик Победы (7 439 метров).

Первая альпинистка СССР Людмила Аграновская ушла из жизни на 91-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Не стало Людмилы Семеновны Аграновской», — передает слова губернатора ТАСС. За время карьеры альпинистка получила звание «Снежный барс», а также являлась заслуженным мастером спорта. Благодаря усилиям Аграновской и ее супруга на Камчатке была построена первая специализированная горнолыжная школа «Эдельвейс». Звание «Снежный барс» присуждается альпинистам за покорение всех пяти вершин расположенных на постсоветском пространстве. Все вершины более 7 тысяч метров, самой высокой из которых является пик Победы (7 439 метров).