ФСБ задержала начальника радиотехнической службы ВМФ

Сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ задержали начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева. Его подозревают в совершении преступления коррупционной направленности.
«Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал Олега Лопатиева на два месяца. Служба, которую он возглавлял, входит в состав Главного командования ВМФ», — передает «Коммерсант».
Специализация данной службы охватывает установку, техническое обслуживание и функционирование радиотехнической аппаратуры и систем связи, размещенных на борту кораблей, в портовых сооружениях и на территории военно-морских баз. В обязанности сотрудников службы также входит обеспечение защиты данных систем. В случае необходимости они готовы к проведению операций по нарушению работы радиотехнических и связных систем противника.
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