ФСБ задержала начальника радиотехнической службы ВМФ

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Капитан первого ранга Олег Лопатиев задержан за преступления коррупционной направленности
Капитан первого ранга Олег Лопатиев задержан за преступления коррупционной направленности Фото:

Сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ задержали начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева. Его подозревают в совершении преступления коррупционной направленности.

«Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал Олега Лопатиева на два месяца. Служба, которую он возглавлял, входит в состав Главного командования ВМФ», — передает «Коммерсант».

Специализация данной службы охватывает установку, техническое обслуживание и функционирование радиотехнической аппаратуры и систем связи, размещенных на борту кораблей, в портовых сооружениях и на территории военно-морских баз. В обязанности сотрудников службы также входит обеспечение защиты данных систем. В случае необходимости они готовы к проведению операций по нарушению работы радиотехнических и связных систем противника.

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Сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ задержали начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева. Его подозревают в совершении преступления коррупционной направленности. «Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал Олега Лопатиева на два месяца. Служба, которую он возглавлял, входит в состав Главного командования ВМФ», — передает «Коммерсант». Специализация данной службы охватывает установку, техническое обслуживание и функционирование радиотехнической аппаратуры и систем связи, размещенных на борту кораблей, в портовых сооружениях и на территории военно-морских баз. В обязанности сотрудников службы также входит обеспечение защиты данных систем. В случае необходимости они готовы к проведению операций по нарушению работы радиотехнических и связных систем противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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