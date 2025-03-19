Спецназ Британии приведен в готовность для отправки на Украину

Специальные подразделения Великобритании приведены в состояние повышенной готовности для участия в миротворческой операции на территории Украины. Об этом сообщает британская газета The i Paper.
«Британские специальные силы ведут подготовку к отправке на Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании в связи с приближением соглашения о прекращении огня», — пишет издание. Согласно информации от двух военных источников, военные стратеги получили указание организовать подготовку подразделений спецназа к мобилизации на территории Украины.
На прошлой неделе в центр военного планирования Великобритании, известный как Постоянный объединенный штаб (PJHQ), были отправлены указания о начале процедуры развертывания персонала и материальных ресурсов. Эти приказы, касающиеся как действующих, так и резервных подразделений спецназа, ставили задачу привести военное оборудование в полную готовность перед официальным объявлением о мобилизации на Украине.
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