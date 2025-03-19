Спецназ Британии приведен в готовность для отправки на Украину

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Подразделения спецназа получили поручения готовится к отправке на Украину
Подразделения спецназа получили поручения готовится к отправке на Украину Фото:

Специальные подразделения Великобритании приведены в состояние повышенной готовности для участия в миротворческой операции на территории Украины. Об этом сообщает британская газета The i Paper. 

«Британские специальные силы ведут подготовку к отправке на Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании в связи с приближением соглашения о прекращении огня», — пишет издание. Согласно информации от двух военных источников, военные стратеги получили указание организовать подготовку подразделений спецназа к мобилизации на территории Украины.

На прошлой неделе в центр военного планирования Великобритании, известный как Постоянный объединенный штаб (PJHQ), были отправлены указания о начале процедуры развертывания персонала и материальных ресурсов. Эти приказы, касающиеся как действующих, так и резервных подразделений спецназа, ставили задачу привести военное оборудование в полную готовность перед официальным объявлением о мобилизации на Украине.

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Специальные подразделения Великобритании приведены в состояние повышенной готовности для участия в миротворческой операции на территории Украины. Об этом сообщает британская газета The i Paper.  «Британские специальные силы ведут подготовку к отправке на Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании в связи с приближением соглашения о прекращении огня», — пишет издание. Согласно информации от двух военных источников, военные стратеги получили указание организовать подготовку подразделений спецназа к мобилизации на территории Украины. На прошлой неделе в центр военного планирования Великобритании, известный как Постоянный объединенный штаб (PJHQ), были отправлены указания о начале процедуры развертывания персонала и материальных ресурсов. Эти приказы, касающиеся как действующих, так и резервных подразделений спецназа, ставили задачу привести военное оборудование в полную готовность перед официальным объявлением о мобилизации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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