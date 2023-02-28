Российские хакеры слили данные более шести тысяч боевиков «Азова»*

Российская хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовали около шести тысяч файлов со взломанных ими компьютеров кадровой службы украинского националистического полка «Азов»* (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Информация появилась на портале «НемеZида».
Хакерам удалось узнать подробности личных дел военнослужащих, участников боевых действий, а также информацию об их нарушениях. Кроме того, RaHDit заявили, что планируют расследовать дела на основании полученных данных.
Ранее российские хакеры Killnet совместно со своими соратниками из Белоруссии взломали системы Налоговой службы США, похитив данные ведомства. Также хакеры Killnet в ходе тестовой атаки взломали сайт Белого дома. Также стало известно о том, что другая российская хакерская группировка Lockbit остановила работу Королевской почты Великобритании.
* «Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ
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