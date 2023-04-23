Пермский штурмовик заступился за певца Shaman, который стал объектом травли

23 апреля 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Массовой критике подверглись прическа певца Shaman и повязка на руке в виде флага Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермяк Александр Григоренко, участвующий в боях в зоне проведения спецоперации в составе штурмового подразделения, назвал «очень странными» нападки на певца Shaman (Ярослав Дронов) за его клип на песню «Мы». Пользователи соцсетей больше всего критиковали прическу и повязку на руке в виде государственного флага РФ, в которой артист предстает на видео. «Наезд странный, к тому же, граничащий с оскорблением государственных символов России. Очень странные наезды за звуки марша на Красной площади, за его наряд из кожи. <…> Сама же песня хорошая. <…> Не скажу, что большой фанат Шамана, но три его главные песни („Я русский“, „Встанем“ и „Мы“) мне нравятся», — пишет штурмовик в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». При этом Григоренко отмечает, что повязка или шеврон — это традиционный символ не только армии и силовых структур, но и ряда гражданских формирований. Бело-сине-красные повязки и сейчас входят в парадную форму сотрудников ФСО. В середине марта Латвия запретила въезд в страну 35 россиянам. В перечень среди прочих попал певец Shaman. В 2022 году артист в День Государственного флага РФ в Крыму спел гимн России. В новогоднюю ночь в эфире федерального телеканала он исполнил песню «Я русский» сразу после новогоднего обращения президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяк Александр Григоренко, участвующий в боях в зоне проведения спецоперации в составе штурмового подразделения, назвал «очень странными» нападки на певца Shaman (Ярослав Дронов) за его клип на песню «Мы». Пользователи соцсетей больше всего критиковали прическу и повязку на руке в виде государственного флага РФ, в которой артист предстает на видео. «Наезд странный, к тому же, граничащий с оскорблением государственных символов России. Очень странные наезды за звуки марша на Красной площади, за его наряд из кожи. <…> Сама же песня хорошая. <…> Не скажу, что большой фанат Шамана, но три его главные песни („Я русский“, „Встанем“ и „Мы“) мне нравятся», — пишет штурмовик в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». При этом Григоренко отмечает, что повязка или шеврон — это традиционный символ не только армии и силовых структур, но и ряда гражданских формирований. Бело-сине-красные повязки и сейчас входят в парадную форму сотрудников ФСО. В середине марта Латвия запретила въезд в страну 35 россиянам. В перечень среди прочих попал певец Shaman. В 2022 году артист в День Государственного флага РФ в Крыму спел гимн России. В новогоднюю ночь в эфире федерального телеканала он исполнил песню «Я русский» сразу после новогоднего обращения президента.