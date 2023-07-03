Российские власти нашли способ ускорить развитие сельского хозяйства. Для этого в стране появятся агропромышленные технопарки, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами 3 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство утвердило правила предоставления грантов на создание и развитие агропромышленных технопарков. В одном пространстве вместе разместятся лабораторный комплекс, опытно-промышленный цех и другие объекты. Рассчитываем, что этот механизм станет эффективной мерой поддержки для резидентов агробиотехнопарков и обеспечит отечественным материалом потребности наших сельхозпроизводителей. Это в свою очередь гарантирует поставки качественных и доступных продуктов питания на внутренний рынок», — отметил премьер.
В технопарках будут не только вести научные проекты, но и запускать мелкосерийное производство, ставить эксперименты и перерабатывать сельхозпродукцию, уточнил Мишустин. «Технопарки будут специализироваться на исследовательской и инновационной деятельности, а это биотехнологии, селекция животных и сельхозкультур, выпуск пищевых и кормовых добавок, средств для защиты растений и целый ряд других востребованных аграриями направлений», — сказал глава правительства.
Правительство проводит более активную технологическую политику, объясняет бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. «В России есть возможность экстенсивного развития, но перед страной также стоят задачи интенсификации сельского хозяйства — использования новых технологических и биологических приемов. Например, существуют нехимические удобрения и средства борьбы с вредителями, сорняками. Об этом и о других агротехнологических приемах, более эффективных сортах растений и пород животных надо рассказывать средним и мелким хозяйствам», — пояснил эксперт.
Российские аграрии в основном используют импортные семена, например, свеклы и картофеля, а также тепличных культур. Зависимость от иностранных материалов также есть в птицеводстве — с Запада завозят племенное яйцо и цыплят. Чтобы применять отечественные материалы, необходимо наладить производство перспективных опытных образцов, тиражировать их, отмечают эксперты. Премьер-министр Мишустин следит за темой замещения импорта в сельском хозяйстве, периодически посещая специализированные предприятия.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.