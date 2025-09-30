«Ты оставляешь Россию»: Олег Басилашвили жестко прошелся по Юре Борисову

Советский и российский актер Олег Басилашвили, получивший широкую известность благодаря роли Воланда в экранизации «Мастер и Маргарита», раскритиковал российского актера Юру Борисова за съемки в Голливуде. Он отметил, что тот по сути оставляет многонациональный народ России. Тем не менее под конец Басилашвили добавил, что каждый человек должен жить там, где ему уютнее. Об этом Басилашвили рассказал в интервью журналистам.
«О Борисове я слышал. Правила везде одинаковые: что в Голливуде, что здесь. <...> Попытка пробиться в Штаты… Я не очень понимаю, во имя чего? Во имя всемирной славы? Если тебе удастся сыграть в хорошем фильме — наверное. А почему не пытаться сделать это здесь, на родине. Да, условия похуже, платят меньше. Но не надо забывать о том, что ты оставляешь многомиллионный народ России. <...> Когда покидаешь родину, чтобы просто стать актером Голливуда, — я не очень это понимаю», — поделился своим мнением Басилашвили в беседе с КП-Петербург. Далее он уточнил, что придерживается мысли, что человек должен жить и работать там, где ему комфортнее.
Юра Борисов получил мировую известность после выхода фильма «Анора», который был отмечен профессиональным сообществом и заслужил признание на международных кинофестивалях. Ранее СМИ сообщали о его участии в зарубежных проектах и переговорах с голливудскими студиями.
