Экс-главе Росавиации нашли новую должность

Бывший глава Росавиации Александр Нерадько планирует присоединиться к «Норникель» и занять должность вице-президента. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Александр Нерадько перейдет в „Норникель“, на должность вице-президента», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что для продолжения деятельности рассматривались две возможные компании — «Аэродинамика» и «Норникель», и решено было выбрать последнюю.
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил главу Росавиации Александра Нерадько с должности, и его место занял заместитель Дмитрий Ядров. Это решение было принято с целью стимулирования развития авиационной отрасли.
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