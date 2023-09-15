Экс-главе Росавиации нашли новую должность

Экс-глава Росавиации Нерадько станет вице-президентом «Норникеля»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание " Развитие авиационного комплекса Курганской области". Курган, нерадько александр
Александр Нерадько ранее занимал пост главы Росавиации Фото:

Бывший глава Росавиации Александр Нерадько планирует присоединиться к «Норникель» и занять должность вице-президента. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Александр Нерадько перейдет в „Норникель“, на должность вице-президента», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что для продолжения деятельности рассматривались две возможные компании — «Аэродинамика» и «Норникель», и решено было выбрать последнюю.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил главу Росавиации Александра Нерадько с должности, и его место занял заместитель Дмитрий Ядров. Это решение было принято с целью стимулирования развития авиационной отрасли.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава Росавиации Александр Нерадько планирует присоединиться к «Норникель» и занять должность вице-президента. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Александр Нерадько перейдет в „Норникель“, на должность вице-президента», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что для продолжения деятельности рассматривались две возможные компании — «Аэродинамика» и «Норникель», и решено было выбрать последнюю. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил главу Росавиации Александра Нерадько с должности, и его место занял заместитель Дмитрий Ядров. Это решение было принято с целью стимулирования развития авиационной отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...