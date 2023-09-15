Экс-главе Росавиации нашли новую должность Экс-глава Росавиации Нерадько станет вице-президентом «Норникеля» 15 сентября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 + Александр Нерадько ранее занимал пост главы Росавиации Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Бывший глава Росавиации Александр Нерадько планирует присоединиться к «Норникель» и занять должность вице-президента. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Александр Нерадько перейдет в „Норникель“, на должность вице-президента», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что для продолжения деятельности рассматривались две возможные компании — «Аэродинамика» и «Норникель», и решено было выбрать последнюю. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил главу Росавиации Александра Нерадько с должности, и его место занял заместитель Дмитрий Ядров. Это решение было принято с целью стимулирования развития авиационной отрасли. Бывший глава Росавиации Александр Нерадько планирует присоединиться к «Норникель» и занять должность вице-президента. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Александр Нерадько перейдет в „Норникель“, на должность вице-президента», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что для продолжения деятельности рассматривались две возможные компании — «Аэродинамика» и «Норникель», и решено было выбрать последнюю. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил главу Росавиации Александра Нерадько с должности, и его место занял заместитель Дмитрий Ядров. Это решение было принято с целью стимулирования развития авиационной отрасли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям