25 сентября 2023

Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
США не собираются приглашать Владимира Путина на саммит, заявил Марат Бердыев Фото:

США не намерены приглашать некоторых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров (включая Путина — прим. URA.RU) в силу того, что в отношении их действуют санкционные ограничения», — сообщил Бердыев РИА Новости. Он добавил, что отправил запрос Штатам, в котором призвал пригласить российского президента.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США намерены работать с Россией для обеспечения ее «надлежащего участия» в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, передает МК. Бердыев заявлял, что РФ учтет неподобающее поведение США как председательствующей страны в АТЭС во время планирования участия в ноябрьском саммите, писал RT.

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США не намерены приглашать некоторых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. «США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров (включая Путина — прим. URA.RU) в силу того, что в отношении их действуют санкционные ограничения», — сообщил Бердыев РИА Новости. Он добавил, что отправил запрос Штатам, в котором призвал пригласить российского президента. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США намерены работать с Россией для обеспечения ее «надлежащего участия» в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, передает МК. Бердыев заявлял, что РФ учтет неподобающее поведение США как председательствующей страны в АТЭС во время планирования участия в ноябрьском саммите, писал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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