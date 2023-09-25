Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

26 сентября 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

США не собираются приглашать Владимира Путина на саммит, заявил Марат Бердыев Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не намерены приглашать некоторых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. «США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров (включая Путина — прим. URA.RU) в силу того, что в отношении их действуют санкционные ограничения», — сообщил Бердыев РИА Новости. Он добавил, что отправил запрос Штатам, в котором призвал пригласить российского президента. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США намерены работать с Россией для обеспечения ее «надлежащего участия» в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, передает МК . Бердыев заявлял, что РФ учтет неподобающее поведение США как председательствующей страны в АТЭС во время планирования участия в ноябрьском саммите, писал RT.

США не намерены приглашать некоторых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. «США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров (включая Путина — прим. URA.RU) в силу того, что в отношении их действуют санкционные ограничения», — сообщил Бердыев РИА Новости. Он добавил, что отправил запрос Штатам, в котором призвал пригласить российского президента. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США намерены работать с Россией для обеспечения ее «надлежащего участия» в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, передает МК. Бердыев заявлял, что РФ учтет неподобающее поведение США как председательствующей страны в АТЭС во время планирования участия в ноябрьском саммите, писал RT.