На блогера Сардарова подали коллективный иск за оскорбление русского мира

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Заседание пройдет в Замоскворецком суде Фото:

На блогера Амирана Сардарова подали коллективный иск за использование нецензурной лексики, которая оскорбляет русский мир. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Истец — религиозная группа „Братство Морозов-Златоуст“, которая посмотрела ролики Амирана, и обвинила блогера в постоянном использовании нецензурной брани в общественных местах», — пишет канал. По мнению группы, такие высказывания оскорбляют человеческое достоинство, русский мир и культуру.

По данным Mash, с Сардарова потребовали 10 миллионов рублей за моральный ущерб. Заседание пройдет в Замоскворецком суде 3 октября, заключили в канале.

В 2022 году Сардарова затравили за поддержку специальной операции РФ на территории Украины. Об этом он сообщал в своих соцсетях. Сам блогер говорил, что любит Россию.

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На блогера Амирана Сардарова подали коллективный иск за использование нецензурной лексики, которая оскорбляет русский мир. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Истец — религиозная группа „Братство Морозов-Златоуст“, которая посмотрела ролики Амирана, и обвинила блогера в постоянном использовании нецензурной брани в общественных местах», — пишет канал. По мнению группы, такие высказывания оскорбляют человеческое достоинство, русский мир и культуру. По данным Mash, с Сардарова потребовали 10 миллионов рублей за моральный ущерб. Заседание пройдет в Замоскворецком суде 3 октября, заключили в канале. В 2022 году Сардарова затравили за поддержку специальной операции РФ на территории Украины. Об этом он сообщал в своих соцсетях. Сам блогер говорил, что любит Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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