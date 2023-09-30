На блогера Сардарова подали коллективный иск за оскорбление русского мира

На блогера Амирана Сардарова подали коллективный иск за использование нецензурной лексики, которая оскорбляет русский мир. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Истец — религиозная группа „Братство Морозов-Златоуст“, которая посмотрела ролики Амирана, и обвинила блогера в постоянном использовании нецензурной брани в общественных местах», — пишет канал. По мнению группы, такие высказывания оскорбляют человеческое достоинство, русский мир и культуру.
По данным Mash, с Сардарова потребовали 10 миллионов рублей за моральный ущерб. Заседание пройдет в Замоскворецком суде 3 октября, заключили в канале.
В 2022 году Сардарова затравили за поддержку специальной операции РФ на территории Украины. Об этом он сообщал в своих соцсетях. Сам блогер говорил, что любит Россию.
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