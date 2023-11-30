Китай представил план по урегулированию палестинского конфликта из пяти пунктов

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Боевые действия должны немедленно прекратиться, заявлено в документе КНР Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Китай представил план из пяти пунктов по урегулированию палестинско-израильского конфликта. Соответствующий документ опубликован внешнеполитическим ведомством КНР.

«Пекин призывает к немедленному прекращению боевых действий и защите гражданского населения», — передает содержание документа РИА Новости. Одним из ключевых пунктов плана является возвращение к концепции «Два государства для двух народов» и создание независимого Палестинского государства на основе границ 1967 года, с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

Китайская сторона в первом пункте своего плана подчеркивает необходимость немедленной остановки боевых действий и прекращения войны, а также стремится установить прочное и устойчивое гуманитарное перемирие. Второй пункт заключается в обеспечении эффективной защиты гражданского населения. В третьем пункте документа китайская сторона подчеркивает важность обеспечения гуманитарной помощи, предотвращения гуманитарной катастрофы и обеспечения быстрого, безопасного и устойчивого гуманитарного доступа в секторе Газа.

Четвертый пункт предусматривает расширение дипломатического посредничества с учетом роли стран региона и региональных организаций. В заключительном пункте говорится о политическом решении конфликта, основанном на принципе «Два государства для двух народов».

Глава МИД Китая Ван И призывал Израиль прекратить убийство мирных людей в Газе и отказаться от коллективного наказания для его жителей. Он заявляет, что действия Израиля вышли за рамки самообороны и Израиль должен прислушаться к международному сообществу и генеральному секретарю ООН. Лидеры БРИКС также выразили свою озабоченность эскалацией палестино-израильского конфликта и призвали к немедленному и долгосрочному гуманитарному перемирию, передает РАПСИ.

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Китай представил план из пяти пунктов по урегулированию палестинско-израильского конфликта. Соответствующий документ опубликован внешнеполитическим ведомством КНР. «Пекин призывает к немедленному прекращению боевых действий и защите гражданского населения», — передает содержание документа РИА Новости. Одним из ключевых пунктов плана является возвращение к концепции «Два государства для двух народов» и создание независимого Палестинского государства на основе границ 1967 года, с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. Китайская сторона в первом пункте своего плана подчеркивает необходимость немедленной остановки боевых действий и прекращения войны, а также стремится установить прочное и устойчивое гуманитарное перемирие. Второй пункт заключается в обеспечении эффективной защиты гражданского населения. В третьем пункте документа китайская сторона подчеркивает важность обеспечения гуманитарной помощи, предотвращения гуманитарной катастрофы и обеспечения быстрого, безопасного и устойчивого гуманитарного доступа в секторе Газа. Четвертый пункт предусматривает расширение дипломатического посредничества с учетом роли стран региона и региональных организаций. В заключительном пункте говорится о политическом решении конфликта, основанном на принципе «Два государства для двух народов». Глава МИД Китая Ван И призывал Израиль прекратить убийство мирных людей в Газе и отказаться от коллективного наказания для его жителей. Он заявляет, что действия Израиля вышли за рамки самообороны и Израиль должен прислушаться к международному сообществу и генеральному секретарю ООН. Лидеры БРИКС также выразили свою озабоченность эскалацией палестино-израильского конфликта и призвали к немедленному и долгосрочному гуманитарному перемирию, передает РАПСИ.
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Ссылки по теме
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