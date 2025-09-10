Экс-директор Киркорова назвал большую сумму, которую Пугачевой могли предложить за интервью

Певице Алле Пугачевой могли предложить до одного миллиона долларов за нашумевшее интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ). С таким предположением выступил экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник.
«Там может быть миллион доллеров. Поэтому она и высказала свою позицию. На сегодняшний день она этим интервью поставила большой, жирный крест на карьере. Раньше ее воспринимали как жену, уехавшую за мужем. Сейчас ее будут воспринимать как врага народа», — прокомментировал интервью Дзюник, заявив, что считает поступок Пугачевой прагматичным, а не эмоциональным шагом. Об этом он сообщил «Абзацу».
В беседе с журналистами Дзюник отметил, что певица уже давно не занимается самостоятельной концертной деятельностью и не зарабатывает как раньше. При этом, по его словам, Пугачева привыкла к роскошному образу жизни и не готова от него отказываться.
Ранее Пугачева дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой. Она впервые рассказала о том, как и почему приняла решение покинуть Россию, поделилась, как влюбилась в Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов в РФ).
*Екатерина Гордеева включена Минюстом в реестр иноагентов
