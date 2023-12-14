Глава британского МИД рассказал, что приютил семью украинских беженцев

14 декабря 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Дэвид Кэмерон приютил беженцев благодаря правительственной программе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что приютил у себя дома семью украинских беженцев. Об этом сообщили журналисты. «Культурные связи между нашими странами растут. Тот факт, что многие люди, в том числе я, приютили украинские семьи у себя дома, говорит о том, что перед нами открываются огромные возможности стать еще ближе к крупной европейской стране», — передает слова главы МИД телеканал Sky News. Он также уточнил, что приютить беженцев смог благодаря специальной правительственной программе. Граждане Украины массово устремились в Европу после начала российской спецоперации. Правительство Великобритании решило удвоить выплаты тем, кто принимает у себя беженцев по программе «Дома для Украины». Газета The Independent сообщала, что в Соединенном Королевстве за один месяц прошлого года на 22% увеличилось число беженцев. Всего с февраля 2022 года за помощью к местным советам обратились 1915 украинских семей, которые оказались бездомными или находились под угрозой остаться на улице.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что приютил у себя дома семью украинских беженцев. Об этом сообщили журналисты. «Культурные связи между нашими странами растут. Тот факт, что многие люди, в том числе я, приютили украинские семьи у себя дома, говорит о том, что перед нами открываются огромные возможности стать еще ближе к крупной европейской стране», — передает слова главы МИД телеканал Sky News. Он также уточнил, что приютить беженцев смог благодаря специальной правительственной программе. Граждане Украины массово устремились в Европу после начала российской спецоперации. Правительство Великобритании решило удвоить выплаты тем, кто принимает у себя беженцев по программе «Дома для Украины». Газета The Independent сообщала, что в Соединенном Королевстве за один месяц прошлого года на 22% увеличилось число беженцев. Всего с февраля 2022 года за помощью к местным советам обратились 1915 украинских семей, которые оказались бездомными или находились под угрозой остаться на улице.