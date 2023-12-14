Глава британского МИД рассказал, что приютил семью украинских беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, беженцы, жители, пострадавшие, обстрел, гуманитарная катастрофа
Дэвид Кэмерон приютил беженцев благодаря правительственной программе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что приютил у себя дома семью украинских беженцев. Об этом сообщили журналисты.

«Культурные связи между нашими странами растут. Тот факт, что многие люди, в том числе я, приютили украинские семьи у себя дома, говорит о том, что перед нами открываются огромные возможности стать еще ближе к крупной европейской стране», — передает слова главы МИД телеканал Sky News. Он также уточнил, что приютить беженцев смог благодаря специальной правительственной программе.

Граждане Украины массово устремились в Европу после начала российской спецоперации. Правительство Великобритании решило удвоить выплаты тем, кто принимает у себя беженцев по программе «Дома для Украины». Газета The Independent сообщала, что в Соединенном Королевстве за один месяц прошлого года на 22% увеличилось число беженцев. Всего с февраля 2022 года за помощью к местным советам обратились 1915 украинских семей, которые оказались бездомными или находились под угрозой остаться на улице.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что приютил у себя дома семью украинских беженцев. Об этом сообщили журналисты. «Культурные связи между нашими странами растут. Тот факт, что многие люди, в том числе я, приютили украинские семьи у себя дома, говорит о том, что перед нами открываются огромные возможности стать еще ближе к крупной европейской стране», — передает слова главы МИД телеканал Sky News. Он также уточнил, что приютить беженцев смог благодаря специальной правительственной программе. Граждане Украины массово устремились в Европу после начала российской спецоперации. Правительство Великобритании решило удвоить выплаты тем, кто принимает у себя беженцев по программе «Дома для Украины». Газета The Independent сообщала, что в Соединенном Королевстве за один месяц прошлого года на 22% увеличилось число беженцев. Всего с февраля 2022 года за помощью к местным советам обратились 1915 украинских семей, которые оказались бездомными или находились под угрозой остаться на улице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...