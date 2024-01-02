Очевидцы сообщают о взрывах в Воронежской области. Видео

02 января 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщают, что из-за взрывов пострадала целая улица Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Thomas Spencer Очевидцы сообщают о взрывах в селе Петропавловка Воронежской области. По их словам, в результате происшествия разрушено несколько домов. Об этом сообщается в соцсетях, при этом официально информацию еще не подтвердили. «Судя по кадрам из Сети, разрушено несколько домов [в Петропавловке]», — передает RT в telegram-канале. При этом неизвестно, есть ли пострадавшие. Также неясно, что привело к взрывам. Отмечается, что повреждена целая улица. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, чтобы уточнить, причастна ли к этому Украина. Также корреспондент обратился за комментарием в администрацию Воронежской области. Ответы ожидаются.

Очевидцы сообщают о взрывах в селе Петропавловка Воронежской области. По их словам, в результате происшествия разрушено несколько домов. Об этом сообщается в соцсетях, при этом официально информацию еще не подтвердили. «Судя по кадрам из Сети, разрушено несколько домов [в Петропавловке]», — передает RT в telegram-канале. При этом неизвестно, есть ли пострадавшие. Также неясно, что привело к взрывам. Отмечается, что повреждена целая улица. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, чтобы уточнить, причастна ли к этому Украина. Также корреспондент обратился за комментарием в администрацию Воронежской области. Ответы ожидаются.