Очевидцы сообщают о взрывах в Воронежской области. Видео

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Очевидцы сообщают, что из-за взрывов пострадала целая улица Фото:

Очевидцы сообщают о взрывах в селе Петропавловка Воронежской области. По их словам, в результате происшествия разрушено несколько домов. Об этом сообщается в соцсетях, при этом официально информацию еще не подтвердили.

«Судя по кадрам из Сети, разрушено несколько домов [в Петропавловке]», — передает RT в telegram-канале. При этом неизвестно, есть ли пострадавшие. Также неясно, что привело к взрывам. Отмечается, что повреждена целая улица.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, чтобы уточнить, причастна ли к этому Украина. Также корреспондент обратился за комментарием в администрацию Воронежской области. Ответы ожидаются.

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Очевидцы сообщают о взрывах в селе Петропавловка Воронежской области. По их словам, в результате происшествия разрушено несколько домов. Об этом сообщается в соцсетях, при этом официально информацию еще не подтвердили. «Судя по кадрам из Сети, разрушено несколько домов [в Петропавловке]», — передает RT в telegram-канале. При этом неизвестно, есть ли пострадавшие. Также неясно, что привело к взрывам. Отмечается, что повреждена целая улица. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, чтобы уточнить, причастна ли к этому Украина. Также корреспондент обратился за комментарием в администрацию Воронежской области. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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