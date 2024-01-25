Власти Одессы сообщили о взрыве на промышленном объекте

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В Одессе произошли взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одессе произошел взрыв на промышленном объекте. Об этом сообщил мэр города Олег Кипер.

«Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО, в Одессе есть попадания в промышленный объект», — рассказал Кипер. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее российские военные нанесли удар советскими ракетами по позициям украинских ПВО в Одессе. Тогда были использованы несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут».

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В Одессе произошел взрыв на промышленном объекте. Об этом сообщил мэр города Олег Кипер. «Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО, в Одессе есть попадания в промышленный объект», — рассказал Кипер. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее российские военные нанесли удар советскими ракетами по позициям украинских ПВО в Одессе. Тогда были использованы несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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