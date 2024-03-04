Задымление произошло в больнице немецкого Ахена, где взяли заложников

05 марта 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Расследование ЧП в больнице продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В больнице немецкого Ахена по вине проникшей во внутрь здания женщины произошло задымление. Об этом заявили в полиции. «В здании произошло задымление. Главной подозреваемой является женщина, а не мужчина. Это все, что можем сообщить на данный момент», — заявила представитель полиции, пишет РИА Новости. Не исключено, что речь идет об использовании пиротехники в помещении. Расследование продолжается. В немецком городе Ахена мужчина с оружием ранее взял несколько человек в заложники. Инцидент произошел в больнице. По информации издания Bild, полиция оцепила медицинское учреждение

В больнице немецкого Ахена по вине проникшей во внутрь здания женщины произошло задымление. Об этом заявили в полиции. «В здании произошло задымление. Главной подозреваемой является женщина, а не мужчина. Это все, что можем сообщить на данный момент», — заявила представитель полиции, пишет РИА Новости. Не исключено, что речь идет об использовании пиротехники в помещении. Расследование продолжается. В немецком городе Ахена мужчина с оружием ранее взял несколько человек в заложники. Инцидент произошел в больнице. По информации издания Bild, полиция оцепила медицинское учреждение