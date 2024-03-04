Задымление произошло в больнице немецкого Ахена, где взяли заложников

Расследование ЧП в больнице продолжается
В больнице немецкого Ахена по вине проникшей во внутрь здания женщины произошло задымление. Об этом заявили в полиции.
«В здании произошло задымление. Главной подозреваемой является женщина, а не мужчина. Это все, что можем сообщить на данный момент», — заявила представитель полиции, пишет РИА Новости.
Не исключено, что речь идет об использовании пиротехники в помещении. Расследование продолжается.
В немецком городе Ахена мужчина с оружием ранее взял несколько человек в заложники. Инцидент произошел в больнице. По информации издания Bild, полиция оцепила медицинское учреждение
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