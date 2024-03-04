04 марта 2024

Задымление произошло в больнице немецкого Ахена, где взяли заложников

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, операционная, светильник, больница
Расследование ЧП в больнице продолжается Фото:

В больнице немецкого Ахена по вине проникшей во внутрь здания женщины произошло задымление. Об этом заявили в полиции.

«В здании произошло задымление. Главной подозреваемой является женщина, а не мужчина. Это все, что можем сообщить на данный момент», — заявила представитель полиции, пишет РИА Новости.

Не исключено, что речь идет об использовании пиротехники в помещении. Расследование продолжается.

В немецком городе Ахена мужчина с оружием ранее взял несколько человек в заложники. Инцидент произошел в больнице. По информации издания Bild, полиция оцепила медицинское учреждение

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В больнице немецкого Ахена по вине проникшей во внутрь здания женщины произошло задымление. Об этом заявили в полиции. «В здании произошло задымление. Главной подозреваемой является женщина, а не мужчина. Это все, что можем сообщить на данный момент», — заявила представитель полиции, пишет РИА Новости. Не исключено, что речь идет об использовании пиротехники в помещении. Расследование продолжается. В немецком городе Ахена мужчина с оружием ранее взял несколько человек в заложники. Инцидент произошел в больнице. По информации издания Bild, полиция оцепила медицинское учреждение
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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