Тюменская фирма сделает ремонт в бассейне Кургана

Тюменская компания «Неотрендсервис» отремонтирует крыльцо бассейна «Дельфин», который принадлежит Курганскому госуниверситету. Стоимость работ составляет более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщается в соглашении сторон.
«ООО „Неотрендсервис“ из Тюмени выполнит текущий ремонт крыльца бассейна „Дельфин“ по улице Коли Мяготина, 51. Цена контракта: 1 718 046 рублей», — указано в документе.
При этом изначально подрядчик выиграл аукцион за 1,5 млн рублей, но позже заключил дополнительное соглашение об увеличении стоимости. Согласно контракту, подрядчик должен закончить ремонт до конца сентября 2024 года.
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