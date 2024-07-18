Тюменская фирма сделает ремонт в бассейне Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт бассейна обойдется КГУ за 1,7 млн рублей
Ремонт бассейна обойдется КГУ за 1,7 млн рублей Фото:

Тюменская компания  «Неотрендсервис» отремонтирует крыльцо бассейна «Дельфин», который принадлежит Курганскому госуниверситету. Стоимость работ составляет более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщается в соглашении сторон. 

«ООО „Неотрендсервис“ из Тюмени выполнит текущий ремонт крыльца бассейна „Дельфин“ по улице Коли Мяготина, 51. Цена контракта: 1 718 046 рублей», — указано в документе.

При этом изначально подрядчик выиграл аукцион за 1,5 млн рублей, но позже заключил дополнительное соглашение об увеличении стоимости. Согласно контракту, подрядчик должен закончить ремонт до конца сентября 2024 года. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская компания  «Неотрендсервис» отремонтирует крыльцо бассейна «Дельфин», который принадлежит Курганскому госуниверситету. Стоимость работ составляет более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщается в соглашении сторон.  «ООО „Неотрендсервис“ из Тюмени выполнит текущий ремонт крыльца бассейна „Дельфин“ по улице Коли Мяготина, 51. Цена контракта: 1 718 046 рублей», — указано в документе. При этом изначально подрядчик выиграл аукцион за 1,5 млн рублей, но позже заключил дополнительное соглашение об увеличении стоимости. Согласно контракту, подрядчик должен закончить ремонт до конца сентября 2024 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...