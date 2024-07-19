Хуситы устроили взрыв у посольства США в Тель-Авиве: что известно к этому часу

У посольства США в Тель-Авиве (Израиль) взорвался дрон-камикадзе. Есть пострадавшие. Ответственность за взрыв на себя взяли хуситы. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Дрон-камикадзе взорвался в Тель-Авиве
В 100 метрах от посольства США в городе Тель-Авив взорвался беспилотник. Об этом заявили израильские СМИ. Несколько человек были доставлены в больницу с незначительными ранениями. На месте ведут расследование об источнике взрыва.
Жертвы происшествия
В одной из квартир неподалеку от взрыва экстренные службы обнаружили тело мужчины. Ранения получили еще семь человек.
Армия Израиля подтвердила причину взрыва
Армия Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели. Сирены во время инцидента не сработали. В настоящее время израильские силы безопасности работают на месте происшествия. ВВС Израиля усилили воздушное патрулирование, однако никаких изменений в обороне тыла не произошло.
Хуситы взяли ответственность за атаку
Члены движения «Ансар Алла», правящего на Севере Йемена (хуситы), пообещали раскрыть детали взрыва дрона-камикадзе в Тель-Авиве. Об этом заявили члены движения.
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