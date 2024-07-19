Хуситы устроили взрыв у посольства США в Тель-Авиве: что известно к этому часу

При взрыве беспилотника у посольства США в Тель-Авиве погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, менора, иерусалим, репатриация
В Тель-Авиве произошел взрыв беспилотника, от которого погиб один человек и были ранены еще семеро Фото:

У посольства США в Тель-Авиве (Израиль) взорвался дрон-камикадзе. Есть пострадавшие. Ответственность за взрыв на себя взяли хуситы. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.

Дрон-камикадзе взорвался в Тель-Авиве

В 100 метрах от посольства США в городе Тель-Авив взорвался беспилотник. Об этом заявили израильские СМИ. Несколько человек были доставлены в больницу с незначительными ранениями. На месте ведут расследование об источнике взрыва.

Жертвы происшествия

В одной из квартир неподалеку от взрыва экстренные службы обнаружили тело мужчины. Ранения получили еще семь человек.

Армия Израиля подтвердила причину взрыва

Армия Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели. Сирены во время инцидента не сработали. В настоящее время израильские силы безопасности работают на месте происшествия. ВВС Израиля усилили воздушное патрулирование, однако никаких изменений в обороне тыла не произошло.

Хуситы взяли ответственность за атаку

Члены движения «Ансар Алла», правящего на Севере Йемена (хуситы), пообещали раскрыть детали взрыва дрона-камикадзе в Тель-Авиве. Об этом заявили члены движения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У посольства США в Тель-Авиве (Израиль) взорвался дрон-камикадзе. Есть пострадавшие. Ответственность за взрыв на себя взяли хуситы. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU. В 100 метрах от посольства США в городе Тель-Авив взорвался беспилотник. Об этом заявили израильские СМИ. Несколько человек были доставлены в больницу с незначительными ранениями. На месте ведут расследование об источнике взрыва. Армия Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели. Сирены во время инцидента не сработали. В настоящее время израильские силы безопасности работают на месте происшествия. ВВС Израиля усилили воздушное патрулирование, однако никаких изменений в обороне тыла не произошло. Члены движения «Ансар Алла», правящего на Севере Йемена (хуситы), пообещали раскрыть детали взрыва дрона-камикадзе в Тель-Авиве. Об этом заявили члены движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...