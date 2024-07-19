Один человек погиб при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве

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В Тель-Авиве произошел взрыв Фото:

Один человек погиб при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве. Еще семь человек получили ранения.

«В ходе обысков экстренными службами в квартире недалеко от места взрыва было обнаружено тело бездыханного мужчины», — передает The Jerusalem Post. Еще семь человек получили ранения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Взрыв раздался на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем — в 100 метрах от здания посольства США. Очевидцы утверждают, что со стороны моря залетел беспилотник. Сейчас эту версию проверяют оперативные службы.

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Один человек погиб при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве. Еще семь человек получили ранения. «В ходе обысков экстренными службами в квартире недалеко от места взрыва было обнаружено тело бездыханного мужчины», — передает The Jerusalem Post. Еще семь человек получили ранения. На месте происшествия работают экстренные службы. Взрыв раздался на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем — в 100 метрах от здания посольства США. Очевидцы утверждают, что со стороны моря залетел беспилотник. Сейчас эту версию проверяют оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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