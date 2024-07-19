В Тель-Авиве произошел взрыв
Один человек погиб при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве. Еще семь человек получили ранения.
«В ходе обысков экстренными службами в квартире недалеко от места взрыва было обнаружено тело бездыханного мужчины», — передает
Взрыв раздался на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем — в 100 метрах от здания посольства США. Очевидцы утверждают, что со стороны моря залетел беспилотник. Сейчас эту версию проверяют оперативные службы.
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