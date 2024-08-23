В России хотят освободить участников СВО от уголовной ответственности

23 августа 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

В Госдуму внесен законопроект об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных и заключивших контракт о прохождении военной службы. Документ размещен в думской базе данных. «Законопроектом предлагается дополнить положения статьи 78.1 Уголовного кодекса РФ, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в ВС РФ», — указывается в пояснительной записке Верховного суда РФ. Также в тексте заявления уточняется, что ранее не были урегулированы вопросы приостановления и прекращения уголовных дел для мобилизованных, что теперь планируется исправить в новых поправках. Законопроект также устанавливает правила для судов, как принимать решения о приостановке дела, снятии ограничений свободы (например, домашнего ареста), прекращении уголовного дела или преследования военнослужащих, участвующих в СВО. Эти же правила предлагается распространить на осужденных, чьи приговоры еще не вступили в законную силу. Однако при учете, если дела находятся на стадии апелляции. Ранее Госдума приняла закон, согласно которому лица, заключившие контракт о военной службе в период СВО, могут освободиться от реального уголовного наказания, замененного условным сроком. Это касается осужденных и обвиняемых, чьи дела будут приостановлены, и предоставляется возможность погасить судимость после получения награды или увольнения по состоянию здоровья. Заключение контракта не разрешено лицам, осужденным или обвиняемым за серьезные преступления, такие как педофилия, терроризм, госизмена, и прочие тяжкие преступления. Финансовые обязательства по возмещению ущерба не снимаются, и осужденные продолжат выплачивать компенсации, если это предписано судом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных и заключивших контракт о прохождении военной службы. Документ размещен в думской базе данных. «Законопроектом предлагается дополнить положения статьи 78.1 Уголовного кодекса РФ, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в ВС РФ», — указывается в пояснительной записке Верховного суда РФ. Также в тексте заявления уточняется, что ранее не были урегулированы вопросы приостановления и прекращения уголовных дел для мобилизованных, что теперь планируется исправить в новых поправках. Законопроект также устанавливает правила для судов, как принимать решения о приостановке дела, снятии ограничений свободы (например, домашнего ареста), прекращении уголовного дела или преследования военнослужащих, участвующих в СВО. Эти же правила предлагается распространить на осужденных, чьи приговоры еще не вступили в законную силу. Однако при учете, если дела находятся на стадии апелляции. Ранее Госдума приняла закон, согласно которому лица, заключившие контракт о военной службе в период СВО, могут освободиться от реального уголовного наказания, замененного условным сроком. Это касается осужденных и обвиняемых, чьи дела будут приостановлены, и предоставляется возможность погасить судимость после получения награды или увольнения по состоянию здоровья. Заключение контракта не разрешено лицам, осужденным или обвиняемым за серьезные преступления, такие как педофилия, терроризм, госизмена, и прочие тяжкие преступления. Финансовые обязательства по возмещению ущерба не снимаются, и осужденные продолжат выплачивать компенсации, если это предписано судом.