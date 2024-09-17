Увеличение российской армии и масочный режим: о чем Песков говорил с журналистами

Песков рассказал о большом количестве внешних угроз для русской армии
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Песков Дмитрий. Сочи, песков дмитрий
В Кремле не планируют вводить масочный режим Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что не получал обращения жителей Суджи с просьбой открыть гуманитарный коридор. Также президент РФ Владимир Путин подписал документ об увеличении численности российской армии из-за внешних угроз. В Кремле не обсуждается введение масочного режима. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 17 сентября — в материале URA.RU.

Обращение жителей Суджи

В Кремле не получали обращения от жителей Суджи с просьбой к Путину открыть гуманитарный коридор для вывоза мирных жителей. Песков отметил, что они ничего не видели.

Закрытие доступа к ресурсам Meta*

В Кремле негативно отреагировали на действия компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), закрывшей доступ к своим ресурсам для российских СМИ. Песков заявил, что это решение осложняет перспективы нормализации отношений России с компанией. Пресс-секретарь назвал действия Meta «откровенной дискредитацией».

Встреча главы МИДа КНДР с Путиным

Кремль сообщил, что у Владимира Путина нет в планах встреч с главой МИДа КНДР. Песков добавил, что информацию о визите корейского представителя в Москву на этой неделе нужно уточнять в МИДе.

Законы для защиты от подделок

Песков поддержал предложение депутата Госдумы Павла Крашенинникова законодательно ввести ответственность за подделку чужих голосов. Пресс-секретарь добавил, что сам сталкивался с мошенниками, которые пытаются обманывать граждан по телефону.

Увеличение российской армии

По словам Дмитрия Пескова, Путин подписал документ об увеличении численности армии из-за большого количества внешних угроз как с западной, так и с восточной стороны. Так в Кремле объяснили, зачем России вторая по величине армия после китайской.

Вакцинация Путина

В Кремле ответили, что решение о вакцинации Путина от гриппа будет зависеть от рекомендаций специалистов. Там также добавили, что тема возможных эпидемий и их прогнозы не обсуждались.

Введение масочного режима

В Кремле не обсуждается введение масочного режима в связи с сезонным ростом простудных заболеваний. Этот вопрос не поднимается ни в Кремле и Администрации президента, ни в общероссийском масштабе.

*Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ 

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что не получал обращения жителей Суджи с просьбой открыть гуманитарный коридор. Также президент РФ Владимир Путин подписал документ об увеличении численности российской армии из-за внешних угроз. В Кремле не обсуждается введение масочного режима. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 17 сентября — в материале URA.RU. В Кремле не получали обращения от жителей Суджи с просьбой к Путину открыть гуманитарный коридор для вывоза мирных жителей. Песков отметил, что они ничего не видели. В Кремле негативно отреагировали на действия компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), закрывшей доступ к своим ресурсам для российских СМИ. Песков заявил, что это решение осложняет перспективы нормализации отношений России с компанией. Пресс-секретарь назвал действия Meta «откровенной дискредитацией». Кремль сообщил, что у Владимира Путина нет в планах встреч с главой МИДа КНДР. Песков добавил, что информацию о визите корейского представителя в Москву на этой неделе нужно уточнять в МИДе. Песков поддержал предложение депутата Госдумы Павла Крашенинникова законодательно ввести ответственность за подделку чужих голосов. Пресс-секретарь добавил, что сам сталкивался с мошенниками, которые пытаются обманывать граждан по телефону. По словам Дмитрия Пескова, Путин подписал документ об увеличении численности армии из-за большого количества внешних угроз как с западной, так и с восточной стороны. Так в Кремле объяснили, зачем России вторая по величине армия после китайской. В Кремле ответили, что решение о вакцинации Путина от гриппа будет зависеть от рекомендаций специалистов. Там также добавили, что тема возможных эпидемий и их прогнозы не обсуждались. В Кремле не обсуждается введение масочного режима в связи с сезонным ростом простудных заболеваний. Этот вопрос не поднимается ни в Кремле и Администрации президента, ни в общероссийском масштабе. *Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ 
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