В Кремле прокомментировали видеосообщение жителей Суджи о гуманитарном коридоре

Песков: сообщение о просьбе открытия гумкоридора в Суджи не посутпало в Кремль
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что Кремль не получал сообщения от жителей Суджи о гуманитарном коридоре Фото:

В Кремле заявили, что не получали обращения от жителей Суджи о гуманитарном коридоре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению. Ничего не получали на этот счет», — заявил Песков на вопрос о видеосообщении жителей Суджи с просьбой к президенту Владимиру Путину об открытии гуманитарного коридора. Такой ответ он дал во время проведения конференц-колла.

Ранее, жители Суджанского района Курской области обратились Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому с просьбой создать гуманитарный коридор для вывоза мирных жителей. Обращение было направлено также уполномоченным по правам человека в обеих странах и Международному комитету Красного Креста, в нем указаны имена 186 человек, которым требуется эвакуация.

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В Кремле заявили, что не получали обращения от жителей Суджи о гуманитарном коридоре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению. Ничего не получали на этот счет», — заявил Песков на вопрос о видеосообщении жителей Суджи с просьбой к президенту Владимиру Путину об открытии гуманитарного коридора. Такой ответ он дал во время проведения конференц-колла. Ранее, жители Суджанского района Курской области обратились Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому с просьбой создать гуманитарный коридор для вывоза мирных жителей. Обращение было направлено также уполномоченным по правам человека в обеих странах и Международному комитету Красного Креста, в нем указаны имена 186 человек, которым требуется эвакуация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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