В Кремле прокомментировали видеосообщение жителей Суджи о гуманитарном коридоре

Песков: сообщение о просьбе открытия гумкоридора в Суджи не посутпало в Кремль

17 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Кремль не получал сообщения от жителей Суджи о гуманитарном коридоре Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле заявили, что не получали обращения от жителей Суджи о гуманитарном коридоре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению. Ничего не получали на этот счет», — заявил Песков на вопрос о видеосообщении жителей Суджи с просьбой к президенту Владимиру Путину об открытии гуманитарного коридора. Такой ответ он дал во время проведения конференц-колла. Ранее, жители Суджанского района Курской области обратились Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому с просьбой создать гуманитарный коридор для вывоза мирных жителей. Обращение было направлено также уполномоченным по правам человека в обеих странах и Международному комитету Красного Креста, в нем указаны имена 186 человек, которым требуется эвакуация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле заявили, что не получали обращения от жителей Суджи о гуманитарном коридоре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению. Ничего не получали на этот счет», — заявил Песков на вопрос о видеосообщении жителей Суджи с просьбой к президенту Владимиру Путину об открытии гуманитарного коридора. Такой ответ он дал во время проведения конференц-колла. Ранее, жители Суджанского района Курской области обратились Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому с просьбой создать гуманитарный коридор для вывоза мирных жителей. Обращение было направлено также уполномоченным по правам человека в обеих странах и Международному комитету Красного Креста, в нем указаны имена 186 человек, которым требуется эвакуация.