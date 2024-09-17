В Кремле прокомментировали видеосообщение жителей Суджи о гуманитарном коридоре

В Кремле заявили, что не получали обращения от жителей Суджи о гуманитарном коридоре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению. Ничего не получали на этот счет», — заявил Песков на вопрос о видеосообщении жителей Суджи с просьбой к президенту Владимиру Путину об открытии гуманитарного коридора. Такой ответ он дал во время проведения конференц-колла.
Ранее, жители Суджанского района Курской области обратились Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому с просьбой создать гуманитарный коридор для вывоза мирных жителей. Обращение было направлено также уполномоченным по правам человека в обеих странах и Международному комитету Красного Креста, в нем указаны имена 186 человек, которым требуется эвакуация.
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