Песков признался, что ему звонили мошенники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что ему приходилось сталкиваться со злоумышленниками, которые пытаются обманывать граждан по телефону. В связи с этим он поддержал идею законодательно ввести ответственность за подделку чужих голосов, которую предлагал депутат Госдумы Павел Крашенинников.
«Приходилось. Эти технологии актвино используются недоброжелателями в преступной сфере. Введение ответственности — логичный шаг, который нужно сделать как можно быстрее. С другой стороны, мне не известны технологии, которые могут технически страховать людей от таких злоумышленников. Наверное, специалисты ведут такую работу», — поделился Песков в ходе общения с журналистами.
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