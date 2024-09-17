Песков признался, что ему звонили мошенники

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Введение ответственности для телефонных мошенников — логичный шаг, заявил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что ему приходилось сталкиваться со злоумышленниками, которые пытаются обманывать граждан по телефону. В связи с этим он поддержал идею законодательно ввести ответственность за подделку чужих голосов, которую предлагал депутат Госдумы Павел Крашенинников.

«Приходилось. Эти технологии актвино используются недоброжелателями в преступной сфере. Введение ответственности — логичный шаг, который нужно сделать как можно быстрее. С другой стороны, мне не известны технологии, которые могут технически страховать людей от таких злоумышленников. Наверное, специалисты ведут такую работу», — поделился Песков в ходе общения с журналистами.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что ему приходилось сталкиваться со злоумышленниками, которые пытаются обманывать граждан по телефону. В связи с этим он поддержал идею законодательно ввести ответственность за подделку чужих голосов, которую предлагал депутат Госдумы Павел Крашенинников. «Приходилось. Эти технологии актвино используются недоброжелателями в преступной сфере. Введение ответственности — логичный шаг, который нужно сделать как можно быстрее. С другой стороны, мне не известны технологии, которые могут технически страховать людей от таких злоумышленников. Наверное, специалисты ведут такую работу», — поделился Песков в ходе общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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