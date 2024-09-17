Песков признался, что ему звонили мошенники

17 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Введение ответственности для телефонных мошенников — логичный шаг, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что ему приходилось сталкиваться со злоумышленниками, которые пытаются обманывать граждан по телефону. В связи с этим он поддержал идею законодательно ввести ответственность за подделку чужих голосов, которую предлагал депутат Госдумы Павел Крашенинников. «Приходилось. Эти технологии актвино используются недоброжелателями в преступной сфере. Введение ответственности — логичный шаг, который нужно сделать как можно быстрее. С другой стороны, мне не известны технологии, которые могут технически страховать людей от таких злоумышленников. Наверное, специалисты ведут такую работу», — поделился Песков в ходе общения с журналистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что ему приходилось сталкиваться со злоумышленниками, которые пытаются обманывать граждан по телефону. В связи с этим он поддержал идею законодательно ввести ответственность за подделку чужих голосов, которую предлагал депутат Госдумы Павел Крашенинников. «Приходилось. Эти технологии актвино используются недоброжелателями в преступной сфере. Введение ответственности — логичный шаг, который нужно сделать как можно быстрее. С другой стороны, мне не известны технологии, которые могут технически страховать людей от таких злоумышленников. Наверное, специалисты ведут такую работу», — поделился Песков в ходе общения с журналистами.