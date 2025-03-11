Подросток в Петербурге попал в больницу, выпив неизвестную жидкость

В Петербургском Колпино подросток отравился неизвестной жидкостью, которую ему дал знакомый. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«Школьник рассказал, что вечером 10 марта знакомый дал ему выпить неизвестную жидкость прозрачного цвета», — пишет АН «Оперативное прикрытие». 16-летний ученик десятого класса был доставлен рано утром 11 марта в детскую городскую Филатовскую больницу с тяжелым отравлением.
В настоящее время специалисты выясняют точный состав вещества и обстоятельства происшествия. Известно, что пострадавший школьник ранее состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних.
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